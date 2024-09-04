تعرف على أسعار السيارات اليوم في مصر.. قائمة بأهم السيارات الجديدة 2024

تستمر حالة الاستقرار في أسعار السيارات في مصر، على الرغم من تحقيق زيادات لمعظم العلامات التجارية بسبب توقف عمليات الاستيراد، مما أدى إلى عودة ظاهرة "الأوفر برايس"، يبحث العديد من المواطنين والمهتمين بسوق السيارات عن أحدث المعلومات حول أسعار السيارات محليًا، والتي يقدماه لكم موقع الموجز.

أسعار السيارات في السوق المصري

أسعار سيارات رينو:

سيارة رينو SYMBIOZ: يبدأ سعرها من 800 ألف جنيه، بعد الانخفاض الذي شهدته في أبريل الماضي.

أسعار سيارات جاك JS2:

خفضت الشركة الوكيل الرسمي لعلامة "جاك" الصينية سعر سيارة JS2 موديل 2024 بقيمة 150 ألف جنيه، لتصبح أرخص سيارة كروس أوفر في مصر، ويبدأ سعرها الرسمي من 699 ألف جنيه.

أسعار سيارات أوبل كورسا:

سجلت سيارة أوبل كورسا سعرًا يصل إلى مليون و250 ألف جنيه.

أسعار سيارات أوبل كروس لاند:

بلغت أسعار سيارات أوبل كروس لاند مليون و350 ألف جنيه.

أسعار سيارات أوبل موكا:

سجلت سيارة أوبل موكا سعرًا رسميًا يصل إلى مليون و550 ألف جنيه.

أسعار سيارات أوبل جراند لاند:

بلغ سعر فئة أوبل جراند لاند الأولى مليون و850 ألف جنيه.

أسعار سيارات شيري تيجو 8:

شيري تيجو 8 موديل 2025 (مجمعة محليًا): الفئة الأولى: مليون و100 ألف جنيه. الفئة الثانية: مليون و155 ألف جنيه. الفئة الثالثة: مليون و225 ألف جنيه. الفئة الرابعة: مليون و280 ألف جنيه.



توقعات أسعار السيارات في مصر 2024

يشهد سوق السيارات تحولات يومية وفقًا لعبدالسلام عبدالجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، حيث أوضح أن أسعار السيارات تتغير باستمرار، مما يجعل شراء سيارة اليوم ممكن أن يكون أكثر تكلفة غدًا. وأضاف عبدالجواد أن نقص المخزون بسبب توقف الاستيراد أدى إلى زيادة الأسعار، حيث أن بعض السيارات شهدت زيادات قد تصل إلى 100 ألف جنيه. كما أن سوق السيارات المستعمل شهد ارتفاعًا بنسبة 10%-15% في الأسعار، وهو ما أثر أيضًا على أسعار قطع الغيار.

تشير التوقعات إلى أن أسعار السيارات ستستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مما يستدعي متابعة مستمرة لأحدث التطورات في السوق.

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