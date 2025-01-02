الخطة الاستثمارية وأسواق اليوم الواحد تتصدران اجتماع وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الخميس، اجتماعًا مع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجاري تنفيذها في نطاق المحافظة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا وأبرز الملفات التي تم مناقشتها.

تفاصيل لقاء وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا

ناقش وزيرة التنمية المحلية مع محافظ قنا الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 224/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية.

وزيرة التنمية المحلية

متابعة دورية لـ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين من أبناء المحافظة فى كافة المدن والمراكز.

تكامل الجهود بين جميع الأطراف لإنجاز المشروعات

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وتطرقت وزيرة التنمية المحلية في اجتماعها مع محافظ قنا لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء فى اجتماع مجلس المحافظين الأخير بالتوسع فى إقامة أسواق "اليوم الواحد" بجميع المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لخدمة المواطنين فى مختلف المناطق مع استمرارها لمدة يومين وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، من خلال مبادرات متنوعة تشمل المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة بهدف ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وزيرة التنمية المحلية تؤكد نجاح مبادرة "أسواق اليوم الواحد"

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مبادرة "أسواق اليوم الواحد" حققت نجاحاً كبيراً على أرض مختلف المحافظات وتشهد إقبالاً من المواطنين وتعد من المبادرات الرائدة التى تتعاون فيها الدولة مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن فى الأسعار وضمان توافر جميع السلع من المنتجين إلى المستهلكين وتقليل الحلقات الوسيطة والعمل على زيادة المعروض من السلع بما يساهم فى استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق بالمحافظات.

وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لملف التصالح في قنا

واختتمت وزيرة التنمية المحلية اجتماعها مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح على بعض مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة وذلك بعد أن شهدت الفترة الأخيرة إطلاق مجموعة من التيسيرات والتسهيلات على المواطنين خلال تطبيق القانون الجديد للتصالح بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة.

محافظ قنا يؤكد إزالة أى عقبات لسرعة إنجاز المشروعات

وفي نفس الصدد، أكد الدكتور خالد عبدالحليم أنه يعقد لقاءات دورية مع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والإدارات ومديريات الخدمات للوقوف على معدلات الإنجاز بكافة المشروعات لإزالة أى عقبات وتذليل أى معوقات أولاً بأول والالتزام بالمواصفات المحددة والجدول الزمنى للتنفيذ.

وزيرة التنمية المحلية

تعاون في قنا لإقامة مبادرة "سوق اليوم الواحد"

وقال محافظ قنا إن المحافظة تتعاون مع وزارة التموين وأصحاب السلاسل والمحال التجارية وشركات تجارة الجملة لافتتاح وإقامة مبادرة " سوق اليوم الواحد " بمختلف المراكز والمدن على أرض محافظة قنا لتوفير احتياجات المواطنين اليومية حيث تضم تلك الأسواق مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، تشمل الخضروات، الفاكهة، اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، منتجات الألبان، البقوليات، الزيوت، ومنتجات الصناعات الغذائية والمخبوزات، بتخفيضات تتراوح بين 25% و30% مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى.

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