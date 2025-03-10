مسلسل حكيم باشا ودينا فؤاد : العمل فرض نجاحه على الجمهور

استضافت إنجي علي، عبر برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، على «نجوم إف إم»، الفنانة دينا فؤاد للحديث عن مشاركتها في مسلسل «حكيم باشا» مع الفنان مصطفى شعبان، وقالت : «الأحداث بدأت تأخذ طابع مثير في (حكيم باشا) والحلقات الأخيرة لازم تنتظروها لأنها خطيرة وبها أحداث مهمة جدا لكل أبطال المسلسل، وستكون صدمة للجمهور»، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

وأضافت دينا فؤاد: «رمضان وشه حلو عليّ من أول (الدالي) وقت اكتشافي من قبل الفنان الكبير نور الشريف والذي غير لي مجرى حياتي بهذا العمل ومن رمضان 2007 حتى وقتنا الحالي أقدم دائما مسلسلات ناجحة، من بعد الدالي وكيد النسا وآدم وكل الأعمال كانت تحقق أعلى نسب المشاهدات، وأيضا عملت مع الفنان أحمد العوضي عدة مسلسلات ناجحة كان آخرها (حق عرب) الموسم الماضي، وكان لازم نفصل لعدم التكرار وأتمنى تجمعني به حدوتة جيدة والكيمياء بيننا حلوة جدا، ثم جاء لي دور (غزل) في (حكيم باشا) وهو صعب ومركب وبدايته شيء ونهايته ستكون شيء آخر، ودخلة (غزل) على العائلة كانت قوية والأحداث المقبلة فيها مفاجآت صادمة للجمهور».

وتابعت: «المسلسل الناجح يفرض نفسه على الجمهور و(حكيم باشا) فرض نجاحه على الجمهور والنجاح نعرفه من الناس في الشارع وليس على السوشيال ميديا، المنافسة في رمضان شرسة جدا، ومعنى إن دوري يعلم مع الجمهور وسط الكوكبة الضخمة من النجوم فهذا نجاح كبيرا جدا».

دينا فؤاد تتحدث عن العمل مع مصطفى شعبان

وعن تعاونها مع الفنان مصطفى شعبان، قالت: «من وقت عملنا سابقا في (العار) حتى (حكيم باشا) فهو نفس الشخص طيب للغاية ومحترم ويحتوي الكل، ونعتبره شقيقنا وكل ما يزداد نجومية يزداد حلاوة في الشخصية».

وعن سر اختيارها لشخصية «غزل»، أوضحت: «هي شخصية تحمل الكثير من الدراما وعندها تحولات كثيرة ولم أقدمها من قبل، وأشكر صناع العمل وحرصهم على المشروع وكل شخصية مكتوبة بشكل رائع من أصغر لأكبر دور».

وعن حياتها العائلية، تحدثت دينا فؤاد عن ابنتها الوحيدة، قائلة: «ابنتي زينة عندها 17 سنة ونفسها تدخل ميكانيكا سيارات، وهي بتبقى مبسوطة لما أنجح، وغيرت فيّ الكثير وجعلتني أخاف جدا لأنها مسؤولة مني وزمنهم الحالي صعب جدا، وهي عندها مبادئ وفكر أكبر من سنها ولكن بالطبع أخاف عليها لأنها لم تُصدم من الحياة بعد، وأنا مشفقة عليها وهي نقطة ضعفي الوحيدة».

وعن إمكانية تفكيرها في تكرار تجربة الزواج، أشارت: «فكرة أن أقابل شخص شبهي أصبح صعبا للغاية، وأنا عندي صفات صعب أجدها في رجل، ولا أريد شخص مختلف عني وأفضل أن أظل وحيدة حتى نهاية عمري، ولكن لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل».

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