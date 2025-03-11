موعد العيد الصغير 2025.. متى يبدأ وكم يومًا ستستمر الإجازة؟

موعد العيد الصغير 2025.. مع دخول شهر رمضان أسبوعه الثاني، يزداد اهتمام المواطنين المصريين بالتعرف على موعد عيد الفطر 2025 فلكيًا، حيث تشير التقديرات إلى أن شهر رمضان لهذا العام سيكون 29 يومًا فقط. ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن يوم السبت 29 مارس 2025 سيكون المتمم لشهر رمضان، ليحل أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025.

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر: 3 أيام أو أكثر؟



يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص على إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر، والتي تمتد عادةً لثلاثة أيام، وفق الجدول الذي يستعرضه الموجز كالتالي:

الأحد 30 مارس 2025: أول أيام العيد

الإثنين 31 مارس 2025: ثاني أيام العيد

الثلاثاء 1 أبريل 2025: ثالث أيام العيد

وقد يتم تمديد الإجازة في بعض القطاعات الحكومية والخاصة بناءً على قرارات مجلس الوزراء المصري.

موعد العيد الصغير 2025

الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025



إلى جانب إجازة وموعد العيد الصغير 2025، تتضمن قائمة الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2025 المناسبات التالية:

عيد شم النسيم: الإثنين 21 أبريل

عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل

عيد العمال: الخميس 1 مايو

وقفة عيد الأضحى: الخميس 5 يونيو

إجازة عيد الأضحى: من الجمعة 6 يونيو إلى الإثنين 9 يونيو

رأس السنة الهجرية 1447 هـ: الخميس 26 يونيو

ذكرى ثورة 30 يونيو: الإثنين 30 يونيو

ذكرى ثورة 23 يوليو: الأربعاء 23 يوليو

المولد النبوي الشريف: الخميس 4 سبتمبر

ذكرى انتصار 6 أكتوبر: الإثنين 6 أكتوبر



الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان 2025



لا يتضمن شهر رمضان أي إجازات رسمية إضافية، باستثناء الإجازات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت للعاملين في الجهات الحكومية ومعظم مؤسسات القطاع الخاص.

موعد العيد الصغير 2025.. فرصة مثالية للترفيه والسفر



مع حلول موعد العيد الصغير 2025.. يحرص الكثير من المصريين على استغلال الإجازة في السفر إلى المدن الساحلية والمناطق السياحية أو قضاء الوقت مع العائلة.

وفي المقابل، تستعد الحكومة المصرية لضمان توافر السلع والخدمات الأساسية خلال هذه الفترة، لتوفير أجواء احتفالية مريحة للمواطنين.

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