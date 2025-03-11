استعلام فواتير المياه.. إليك الخطوات وطرق الدفع أون لاين

يُعد استعلام فواتير المياه من الخدمات الضرورية التي تتيح للمواطنين معرفة قيمة استهلاكهم الشهري ومتابعة الفواتير المستحقة بكل سهولة.

وتوفر شركات المياه في مختلف المحافظات طرقًا متعددة للاستعلام، سواء من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية، أو التطبيقات الذكية، أو عبر خدمة الرسائل النصية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات على المشتركين.

ولذلك يستعرض لكم موقع الموجز خلال السطور التالية استعلام فواتير المياه كالتالي.

استعلام فواتير المياه

استعلام فواتير المياه

كيفية استعلام فواتير المياه لشهر مارس 2025

- أولا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب من هنـــــــــــا.

- ثم اختار قسم «خدماتنا».

- وبعد ذلك قم بالضغط على خيار «احسب فاتورتك بنفسك».

- وبعدها قم بتحديد المحافظة التي تتبعها.

- والآن قم باختيار المنطقة التي يقع بها العقار.

- وفي هذه الخطوة قم بتحديد نوع النشاط المطلوب الإستعلام عنه (منزلي، تجاري، صناعي).

- وقم بإدخال القراءة الحالية لعداد المياه.

- وأيضاً قم بإدخال القراءة السابقة للعداد.

- وبالإضافة إلى تحديد حالة الصرف الصحي (مخدوم أو غير مخدوم).

- وأخيراً قم بالضغط على «عرض الفاتورة» لمعرفة قيمة فاتورة المياه لشهر يناير 2025 المستحقة.

طريقة دفع فاتورة المياه أون لاين لشهر مارس في العام الحالي 2025

توفر الشركة القابضة لمياه الشرب عدة طرق للدفع الإلكتروني لتيسير عملية سداد فاتورة المياه لشهر مارس 2025 على المواطنين، وإليكم الخطوات التالية:

- في البداية قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

- ثم اختر قسم «خدماتنا».

- وبعد ذلك انقر على خيار «دفع الفواتير».

- وبعدها حدد شركة المياه التابعة لمنطقتك.

- والآن أدخل كود الدفع الإلكتروني الموجود على آخر فاتورة مياه.

- وفي هذه الخطوة اضغط على زر «التالي».

- واملأ البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة.

- وأيضاً اختر طريقة الدفع وذلك باستخدام بطاقة الائتمان.

- وأدخل بيانات البطاقة المطلوبة (مثل الرقم ورمز التحقق CVV).

- وأخيراً اضغط على «إتمام الدفع» لإكمال العملية بنجاح.

نصائح مهمة للمواطنين لتجنب تأخير السداد

- أولا سجل قراءة العداد بدقة مع بداية الشهر من أجل ضمان صحة فاتورة المياه لشهر مارس 2025.

- واحرص على سداد فاتورة المياه لشهر مارس 2025 في الموعد المحدد بهدف تجنب الغرامات أو انقطاع الخدمة.

- واستخدم وسائل الدفع الإلكتروني كي تتجنب الزحام في مكاتب الشركة.

ومن خلال استخدام هذه الخطوات، حيث من الممكن بسهولة الإستعلام عن فاتورة المياه لشهر مارس 2025 ودفعها إلكترونيًا، مما يضمن ذلك استمرارية الخدمة وتجنب أي مشكلات.

استعلام فواتير المياه

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