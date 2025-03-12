زوج خلف القضبان.. سيدة تطلب الخلع بسبب تورط زوجها في المخدرات

نورا ترفع دعوى خلع بعد سجن زوجها.. لم تكن "نورا" تتوقع أن يتحول زواجها، الذي استمر 8 سنوات وأثمر عن طفلين، إلى كابوس بعد أن اكتشفت أن زوجها متورط في تجارة المخدرات، وبعد صدور حكم بسجنه لمدة ثلاث سنوات، وجدت نفسها وحدها تتحمل أعباء الحياة، وعندما طلبت الطلاق، رفض زوجها تطليقها، مما دفعها إلى اللجوء لمحكمة الأسرة طلبًا للخلع، متنازلة عن جميع حقوقها للحصول على حريتها، ويرصد الموجز تفاصيل القضية.

مستند رسمي يثبت تورط الزوج في قضية جنائية

أرفقت "نورا" بدعواها وثيقة رسمية من مصلحة السجون تثبت حبس زوجها، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على العيش معه بعد أن فقدت الثقة فيه، واستندت إلى المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، التي تمنحها الحق في الخلع في حال تنازلها عن حقوقها المالية، موضحة أنها تخشى عدم القدرة على إقامة حدود الله إذا استمرت في هذا الزواج.

الزوج أدمن المخدرات ورفض الطلاق

سردت "نورا" كيف تغيرت حياتها بعد الزواج، حيث كان زوجها في البداية رجلاً مستقرًا، لكنه بدأ يتجاهل مسؤولياته تدريجيًا حتى وقع في فخ الإدمان وتورط في تجارة المخدرات، وعلى الرغم من محاولاتها المتكررة لإنقاذه، أصر على السير في طريقه حتى انتهى به المطاف في السجن، تاركًا لها مسؤولية الأسرة وحدها.

القضاء هو الحل الوحيد

بعد رفض الزوج تطليقها وإجبارها على الاستمرار في زواج بلا معنى، لم تجد "نورا" أمامها سوى اللجوء إلى القضاء، ليكون الملاذ الأخير للتخلص من هذه العلاقة التي لم تعد تحتملها، آملة في بداية جديدة لها ولأطفالها بعيدًا عن معاناة الماضي.

اقرأ أيضًا:

أغرب دعوى خلع: زوجة تطلب الخلع بسبب رومانسية زوجها المفرطة



الطبقات الاجتماعية السبب في لجوء زوجة لمحكمة الأسرة وإقامة دعوى خلع.. تفاصيل

