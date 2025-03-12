مختار الديناري بوجهين بين الحب والخيانة في "العتاولة 2" و"80 باكو"

يخوض الفنان مختار الديناري تجربة جديدة في الماراثون الرمضاني الحالي 2025، حيث يشارك في مسلسلين وهما "العتاولة 2" والذي يخوض بطولته النجم أحمد السقا وباسم سمرة وطارق لطفي، بجانب ظهوره كضيف شرف في مسلسل "80 باكو"، ويرصد إليكم موقع الموجز أبرز التفاصيل.

الفنان مختار الديناري

ويلعب مختار الديناري في مسلسل العتاوة2 شخصية شاب اسمه "حسن" وهي شخصية مركبة، تخوض صراعات داخلية وخارجية، تحمل علاقات بينهم معقدة مختلفة بين حب، عداوة، وخيانة، مما يضيف بعد درامي قوي للعمل.

كما يظهر مختار في مسلسل "80 باكو" كضيف شرف، ويلعب شخصية العريس العاشق للسيدات الكبار، وتم ترشيحه للعمل من قِبل المخرجة كوثر يونس.

قصة مسلسل "العتاولة 2"

يروي مسلسل "العتاولة" قصة مشوّقة في إطار شعبي، حول الشقيقين "خضر" ويقوم بدوره طارق لطفي، و"نصار" ويلعب دوره أحمد السقا، اللذان ورثا السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ثم يدخلان في صراعات يكون لها أثرها في تدمير العائلة، خاصة صراعهما مع "الوزان"، الذي يلعب دوره باسم سمرة، ويسعى لتورطيهما في المزيد من الجرائم، مُستفيدًا من الخلافات والغيرة بين الشقيقين.

أبطال مسلسل "العتاولة 2"

مُسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين، ومن تأليف مُصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

قنوات عرض مسلسل العتاولة



ويعرض مسلسل العتاولة 2 على قناة MBC مصر بالإضافة لعرض العمل على منصة شاهد، خلال شهر رمضان 2025.

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