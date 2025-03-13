موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025.. كافة التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن المواعيد الرسمية لامتحانات وإجازات نهاية العام الدراسي 2024-2025، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام يوم السبت 24 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 29 مايو 2025.

أما امتحانات الشهادة الإعدادية، فستبدأ يوم السبت 31 مايو 2025، وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

يقدم لكم موقع الموجز تفاصيل مواعيد إجازة نهاية العام الدراسي 2025 في مصر، والتي تختلف حسب المرحلة الدراسية.

مواعيد إجازة نهاية العام لصفوف النقل

بعد انتهاء امتحانات صفوف النقل يوم الخميس 29 مايو 2025، تبدأ إجازة نهاية العام لهذه الصفوف يوم الجمعة 30 مايو 2025.

مواعيد إجازة نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية

بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية، تنتهي امتحاناتهم يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، وتبدأ إجازتهم يوم الخميس 5 يونيو 2025.

مواعيد امتحانات وإجازات الشهادات الأخرى

امتحانات الدبلومات الفنية: تبدأ يوم السبت 31 مايو 2025.

امتحانات الثانوية العامة: تبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025.

تبدأ إجازة نهاية العام لطلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة بعد انتهاء امتحاناتهم وفقًا للجدول الزمني المحدد.

تأثير إجازة نهاية العام على الطلاب وأولياء الأمور

تُعتبر إجازة نهاية العام فرصة ذهبية للطلاب للراحة بعد عام دراسي حافل بالمذاكرة والامتحانات، كما تتيح لهم وقتًا لممارسة الأنشطة الترفيهية وتطوير مهارات جديدة.

ويستغل بعض الطلاب هذه الفترة في الالتحاق بالدورات التدريبية أو ورش العمل لتنمية قدراتهم في مجالات مختلفة، مثل اللغات أو التكنولوجيا.

أما بالنسبة لأولياء الأمور، فالإجازة تمثل تحديًا في تنظيم وقت أبنائهم بين الترفيه والمذاكرة الخفيفة استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

كما يحرص البعض على التخطيط لرحلات صيفية تساعد الأطفال على الاسترخاء والاستمتاع بالوقت بعيدًا عن ضغوط الدراسة.

نصائح للاستفادة من الإجازة الصيفية

لتحقيق أقصى استفادة من إجازة نهاية العام، يُنصح الطلاب بوضع جدول زمني يجمع بين الراحة والتعلم، حيث يمكنهم قراءة الكتب المفيدة، وممارسة الرياضة، والمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تعزز مهاراتهم الاجتماعية.

كما يُعد تعلم مهارات جديدة، مثل البرمجة أو التصميم الجرافيكي، خيارًا مثاليًا لاستغلال الوقت بشكل مثمر.

وفي الوقت ذاته، يُفضل تقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة، واستبدالها بأنشطة تفاعلية مع الأسرة والأصدقاء،فالإجازة فرصة مثالية لتطوير الذات والاستعداد لعام دراسي جديد بطاقة إيجابية وتركيز أكبر.

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