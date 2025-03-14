خطوات تقديم الإقرار الضريبي 2025 إلكترونيا .. مصلحة الضرائب

تعتبر مصلحة الضرائب المصرية أحد الأركان الحيوية في جمع الإيرادات اللازمة لتمويل العديد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات، وتعد الفترة الزمنية لتقديم الإقرار الضريبى هي مرحلة هامة لا يمكن الاستهانة بها، لتجنب الغرامات والمشكلات القانونية التي قد تنتج عن التأخير أو الأخطاء في تقديم الإقرارات، ويقدم الموجز مواعد تقديم الإقرار الضريبي لعام 2025، وكيفية تقديمه.

الاقرار الضريبي أساس الشفافية

يعد الإقرار الضريبي السنوي من العناصر الأساسية التي تعزز الشفافية المالية وتضمن تحقيق العدالة الضريبية. حيث يمكن الحكومة من تتبع حركة الأموال وتقييم الأنشطة الاقتصادية المختلفة مما يساعد في صياغة السياسات المالية بصورة دقيقة ومتوافقة مع الواقع

موعد تقديم الإقرار الضريبي

وفي هذا السياق، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن موعد تقديم الإقرار الضريبي لعام 2025، مع تقديم مجموعة من التسهيلات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة الممولين وتسريع الإجراءات الضريبية، بما يتماشى مع التحولات الرقمية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة.

كيفية تقديم الإقرار الضريبي

يقدم الإقرار الضريبي إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية:

الأشخاص الطبيعيون: يتم تقديم الإقرارات عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية على الرابط .

الأشخاص الاعتبارية: يتم تقديم الإقرارات عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني من.

خطوات تقديم الإقرار الضريبي 2025 إلكترونيا

خطوات تقديم الإقرار الضريبي

خطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا

التسجيل في الموقع الإلكتروني:

يجب على الممولين التسجيل في الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية للحصول على أكواد خاصة تمكنهم من الدخول إلى النظام.

إعداد البيانات المالية: تجميع وتحضير كافة البيانات المالية المطلوبة لتقديم الإقرار بدقة.

تقديم الإقرار: إدخال البيانات عبر المنصة الإلكترونية وتقديم الإقرار في الموعد المحدد.

أهمية الإقرار الضريبي للمكفوفين

الامتثال القانوني: يضمن الإقرار التزام المكلف بالقوانين الضريبية، حيث أن عدم تقديمه يعرض المكلف لعقوبات مالية وربما قانونية قد تؤثر على سمعته.

الاستفادة من الإعفاءات الضريبية: يمكن من خلال الإقرار الضريبي الحصول على إعفاءات ضريبية خاصة، مثل خصم مصروفات العلاج والتعليم، أو التبرعات.

تحقيق الشفافية المالية: يعزز الإقرار الضريبي الشفافية في المعاملات المالية، حيث يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمكلفين، ويشجع على الالتزام الطوعي بالضرائب.

التسهيلات المالية: يُعد الإقرار الضريبي توثيقاً للوضع المالي يساعد في الحصول على تسهيلات مالية، كالقروض البنكية أو خدمات الاستثمار.

المشاركة في دعم التنمية: يسهم الالتزام الضريبي في دعم المشاريع الوطنية والخدمات العامة من خلال الإيرادات الضريبية، مما يساعد في تطوير الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.

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مصلحة الضرائب المصرية.. خطوات تقديم الإقرار الضريبي