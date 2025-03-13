متى تطبق زيادة الإيجار القديم 2025؟.. تعديلات جديدة تنهي العقود بحلول 2027

يُعد ملف الإيجار القديم أحد القضايا الأكثر جدلاً في مصر، إذ استمرت النزاعات بين الملاك والمستأجرين لعقود طويلة دون حلول حاسمة، حتى تدخلت الحكومة المصرية بإجراءات تشريعية جديدة لإعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالعقود الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.

متى تطبق زيادة الإيجار القديم 2025؟

أصدرت الحكومة المصرية قرارًا رسميًا بزيادة قيمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي, لتعديل أوضاع الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية، لضمان تحقيق قدر من العدالة بين المالك والمستأجر.

شملت الفئات المستهدفة بالزيادة المؤسسات والشركات والجمعيات والنقابات والهيئات العامة، إضافة إلى المكاتب الخاصة مثل مكاتب المحاماة والمحاسبة والاستشارات, ومن المقرر أن تستمر الزيادة السنوية حتى مارس 2027، إذ سيتم فرضها بشكل سنوي، وبعدها سيكون على المستأجرين إخلاء الوحدات أو التفاوض على عقود جديدة بشروط مختلفة.

متى تطبق زيادة الإيجار القديم 2025؟

استثناء من تطبيق زيادة الإيجار القديم 2025

استبعد القانون الوحدات السكنية من نطاق تطبيق الزيادة، إذ لم يشملها التعديل الأخير، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون جديد لتنظيم الإيجار القديم للوحدات السكنية، بهدف إيجاد حلول عادلة لأوضاع المستأجرين والملاك على حد سواء.

إنهاء عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية بحلول 2027

نصت أحكام القانون على انتهاء عقود الإيجار القديمة للأشخاص الاعتبارية بحلول 7 مارس 2027، ما يعني إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة في اليوم التالي، أي 8 مارس 2027، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الملاك بشأن عقود جديدة بشروط محدثة.

متى تطبق زيادة الإيجار القديم 2025؟

عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية لإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكنى وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981.

أكدت المحكمة في حيثيات الحكم ضرورة تدخل المشرّع لتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق المؤجر والمستأجر، بحيث لا يُسمح للمؤجر بفرض إيجارات مرتفعة تستغل حاجة المستأجر، وفي الوقت ذاته لا يتم تقييد العائد الاستثماري للمالك بثبات قيمة الإيجار على نحو يضر بمصالحه.

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