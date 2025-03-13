إضافة 4 مشروعات جديدة ضمن برنامج نوفي لتعزيز مشروعات الطاقة والمياه

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إضافة 4 مشروعات جديدة إلى برنامج نوفي في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، وذلك بهدف توسيع نطاق المشروعات المدرجة ضمن البرنامج والاستفادة من آليات التمويل المبتكر والمميزات التي يتيحها البرنامج، بما يعزز حشد الجهود الدولية الداعمة للعمل المناخي، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة أبرز ما ورد في تقرير المتابعة الثاني حول المنصة الوطنية لـ برنامج نوفي، الذي يركز على مشروعات المياه والغذاء والطاقة، خلال فعالية نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء، ممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص.

التكامل بين برنامج نوفي والإصلاحات الهيكلية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هناك تكاملا بين الجهود الوطنية وخاصة على مستوى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وبرنامج "نُوفي"، مشيرة إلى أن التحول الأخضر يعد أحد المحاور الرئيسية للإصلاحات الهيكلية.

رانيا المشاط

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية نفذت عددا كبيرا من الإصلاحات في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ما ساهم في تعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الميسرة لقطاع الطاقة المتجددة. وشملت تلك الإصلاحات تدشين نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV، واعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، وتفعيل أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون في مصر.

مشروعات جديدة في قطاعي المياه والطاقة

كشفت المشاط عن إضافة 4 مشروعات جديدة إلى البرنامج، تتضمن مشروعيْن في قطاع الطاقة لشركة سكاتك النرويجية، ومشروع لشركة طاقة عربية، بالإضافة إلى مشروع محطة الزعفرانة لتحلية مياه البحر بالعين السخنة.

فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفي"، الذي جاء تحت شعار "عامان من التنفيذ"، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الفعالية عدد من المسؤولين، من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء ونواب البرلمان، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسفراء ألمانيا وكندا والنرويج لدى القاهرة، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

أهمية برنامج نوفي في مواجهة التغيرات المناخية

أكدت وزيرة التخطيط أن برنامج "نُوفي" يعد من أبرز المبادرات التي أطلقتها مصر خلال قمة العمل المناخي في عام 2022، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية حرصت على تقديم آلية مبتكرة قابلة للتطبيق لتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية وتحقيق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن مصر أطلقت مبادرتين هامتين هما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية "نُوفي"، بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي بمشاركة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف.

إنجازات متعددة ضمن البرنامج

واستعرضت المشاط تقرير المتابعة الثاني، الذي تضمن عددا من المحاور أبرزها:

السياق العالمي والقضايا المناخية

جهود والتزامات مصر المناخية

المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفي"

الإنجازات المحققة في مجالات الطاقة، الغذاء، والمياه

محاور خاصة بالتحالفات الدولية لدعم البرنامج

محور النقل المستدام

تحديات قطاع المياه وجهود معالجتها

من جانبه، أشار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة تتعلق بمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، مؤكدا أن برنامج "نُوفي" يدعم مشروعات الري الحديثة، منها:

مشروع الإدارة المرنة مناخيا للمياه بالتعاون مع منظمة الإيفاد

مشروع توسيع استخدام المضخات الشمسية للري بتمويل عربي

مشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع منسوب سطح البحر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

مشروع تحقيق المرونة في المناطق النائية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية

دعم الزراعة وتعزيز استدامتها

أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن برنامج "نُوفي" يولي اهتماما خاصا بمحور الغذاء، حيث يشمل 9 مشروعات، منها 5 مشروعات مخصصة لدعم الزراعة وتعزيز قدرة الأراضي الزراعية على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار إلى تبني الوزارة ممارسات زراعية ذكية مناخيا واستخدام أنظمة الإنذار المبكر لحماية صغار المزارعين من تداعيات تغير المناخ.

النقل المستدام ضمن برنامج "نُوفي"

أوضح الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة أطلقت برنامج "نُوفي+" لدعم جهود إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء، وذلك بالتنسيق مع وزارات النقل، البيئة، والخارجية.

تحول كبير في قطاع الطاقة

تحدث المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن جهود الحكومة في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل استخدام الغاز، مشيرا إلى أن محور الطاقة ضمن برنامج "نُوفي" يستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وأضاف أن التعهدات الدولية لدعم محور الطاقة بلغت نحو 1.6 مليار دولار، مؤكدا الحاجة لتسريع إجراءات الحصول على تلك المخصصات لتلبية احتياجات مشروعات تطوير الشبكات.

برنامج نوفي نموذج عالمي رائد

تجدر الإشارة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي تضم 9 مشروعات في مجالات المياه، الغذاء، والطاقة، بالإضافة إلى مشروعات النقل المستدام. وتعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة، بما يشمل مبادلة الديون، المنح، والتمويلات الميسرة، إضافة إلى تسهيلات استثمارات القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن البرنامج أصبح نموذجا دوليا يمكن تكراره في الدول النامية والاقتصادات الناشئة لتحقيق الطموح المناخي وحشد الاستثمارات اللازمة.

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