وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد وبعض السفن التي ترفع علم هونج كونج، بحسب وزارة الخزانة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

إدارة ترامب تهدف إلى إفقار إيران

وبحسب تقارير إعلامية فإن تلك الخطوة هي حلقة جديدة في سلسلة حملة "أقصى الضغوط" التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتي تهدف إلى عزل إيران وإفقارها إقتصاديًا وتصفير معدلات صادراتها النفطية بشكل كامل ، بهدف منعها من تطوير برنامج نووي.

وبحسب وكالة رويترز فقد فرضت إدارة ترامب مجموعتين جديدتين من العقوبات على إيران، إستهدفتا شركات وما يُعرف بـ "أسطول الظل"، الذي يتألف من ناقلات نفط قديمة تبحر من دون تأمين غربي لنقل الخام من دول خاضعة للعقوبات.



إدارة ترامب تخطط لتفتيش ناقلات النفط الإيرانية

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت في وقت سابق عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعكف على دراسة خطة تشمل إيقاف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر، بموجب إتفاق دولي يهدف إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

و أوضحت المصادر إن المسؤولين بإدارة ترامب يبحثون في الوقت الحالي عن آليات لتمكين الدول الحليفة من وقف وتفتيش السفن التي تبحر عبر نقاط العبور الرئيسية مثل مضيق ملقا في آسيا وممرات بحرية أخرى.

و أشارت المصادر إن هذا من شأنه أن يؤخر تسليم النفط الخام إلى المصافي، كما قد يعرض الأطراف المشاركة في تسهيل هذه التجارة لأضرار تتعلق بسمعتها وعقوبات.

وأوضح أحد المصادر "لا يتعين عليك إغراق سفن أو اعتقال أشخاص حتى يكون لديك هذا التأثير المخيف بأن الأمر لا يستحق المخاطرة".

وقادت الولايات المتحدة تلك المبادرة التي وقعتها أكثر من 100 حكومة.



و أضاف أخرإن تلك الآلية يمكنها أن تمكن حكومات أجنبية من استهداف شحنات نفط إيرانية بطلب من واشنطن، مما يؤخر فعليا عمليات التسليم ويؤثر سلبا على سلاسل الإمداد التي تعتمد طهران عليها في الحصول على إيرادات.

و أشارت المصادر إن مجلس الأمن القومي، وهو الجهة المسئولة عن صوغ السياسات في البيت الأبيض، يبحث مسألة إجراء عمليات تفتيش في البحر.

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