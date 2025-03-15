التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تترقب جماهير الكرة الإنجليزية، مواجهة فريق مانشستر سيتي ضد برايتون ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

فريق مان سيتي يبحث عن الفوز ضد برايتون لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يتصدر ليفربول جدول الترتيب بها برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 55 نقطة ويحتل مان سيتي المركز الـ 5 برصيد 47 نقطة.

موعد مواجهة مانشستر سيتي ضد برايتون

المباراة المنتظرة بين فريق مانشستر سيتي ضد برايتون، ضمن منافسات الجولة الـ 29 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء الأربعاء الموافق 15 مارس 2025.

مشاهدة مواجهة مانشستر سيتي ضد برايتون

يمكنك متابعة مباراة فريق مانشستر سيتي ضد برايتون ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي ضد برايتون

تشكيل مانشستر سيتي ضد برايتون

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق مانشستر سيتي ضد برايتون مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – عبد القادر خوسانوف – روبن دياز – يوشكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس – برناردو سيلفا – سافينيو.

خط الهجوم: فيل فودين– إرلينج هالاند – جيريمي دوكو.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل موقعة مانشستر سيتي ضد برايتون

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة مانشستر سيتي ضد برايتون ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 55 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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