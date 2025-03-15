أول تعليق من نيمار بعد استبعاده من منتخب البرازيل

علق نيمار جونيور دا سيلفا ، نجم نادي سانتوس، على استبعاده من قائمة المنتخب البرازيلي بسبب الإصابة، وذلك في ظل استعدادات "السيليساو" لمواجهتي كولومبيا والأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استدعاء أليكس ساندرو من فلامنجو، وإندريك من ريال مدريد، ولوكاس بيري من ليون، لتعويض غياب دانيلو من فلامنجو، وإيدرسون من مانشستر سيتي، ونيمار من سانتوس، في المباراتين المقررتين.

نيمار : سوء حظ استبعادي من قائمة البرازيل

ونشر نيمار رسالة عبر "ستوري" على حسابه بموقع "إنستجرام"، قال فيها: "العودة كانت تبدو قريبة جدًا، لكن لسوء الحظ لن أتمكن من ارتداء القميص الأهم في العالم في هذه اللحظة".

وأضاف نيمار : "توصلنا إلى اتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب بعدم المخاطرة بي، وذلك لضمان تعافيي التام من الإصابة واستعدادي بشكل أفضل للمستقبل".

يذكر أن دوريفال جونيور، المدير الفني لـ منتخب البرازيل، كان قد قرر استدعاء نيمار للمرة الأولى منذ آخر ظهور له في أكتوبر 2023، عندما تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي أمام أوروجواي لكن الإصابة الأخيرة حالت دون مشاركته مع المنتخب هذه المرة.

وكان نيمار قد انضم مؤخرًا إلى صفوف نادي نادي سانتوس البرازيلي بعد رحيله عن أسوار الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد دفع المقابل المادي.

من المقرر أن يواجه منتخب البرازيل كولومبيا يوم الجمعة الموافق 21 مارس 2025، ثم يلعب ضد الأرجنتين يوم الأربعاء 26 من الشهر نفسه، في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

ويحتل المنتخب البرازيلي حاليًا المركز الخامس في التصفيات برصيد 18 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الأرجنتين المتصدرة.

قائمة البرازيل بعد استبعاد نيمار

ويستعرض " الموجز" قائمة السليساو عقب استبعاد نيمار جونيور دا سيلفا على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوكاس بيري – أليسون – بينتو

الدفاع: أليكس ساندرو – جابريل ماجاليش – ليو أورتيز – ماركينيوس – موريلو – جيليريمي أرانا – فاندرسون – ويسلي

الوسط: أندري – جيرسون – برونو جيماريش – جويلينتون – ماتيوش كونيا

الهجوم: إستيفاو – جواو بيدرو – رافينيا - سافينيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو - إندريك

ويأتي منتخب البرازيل في المركز الخامس في تصفيات كأس العالم برصيد 18 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأرجنتين المتصدر.

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