خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2025.. من البيت

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي.. وفرت الشركة المصرية للإتصالات “We” خدمة الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2025 في كافة محافظات الجمهورية وذلك عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي حول خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي.

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2025

جميع فروع السنترالات التابعة للشركة المصرية للإتصالات.

وأيضاً خدمة فوري.

وهناك خدمات سداد ومصاري.

وبالإضافة إلى كافة فروع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.

وماكينات ATM التابعة للبنك الأهلي المصري.

وأخيراً خدمة دفع فاتورة التليفون الأرضي على موقع الشركة المصرية للإتصالات.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي أون لاين 2025

أولا تسجيل الدخول إلى الخدمة من خلال الرابط التالي من هنــا.

وأيضاً كتابة رقم الخدمة وكلمة المرور.

وبالإضافة إلى إختيار أيقونة “الخط الأرضي”.

وتحديد المحافظة ورقم الهاتف الأرضي.

وأخيراً إدخال عنوان البريد الإلكتروني من ثم استكمال باقي الإجراءات.

خطوات الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير في العام الحالي 2025

أولا قم بالدخول على موقع الشركة المصرية للإتصالات We عن طريق الضغط هنــــــــا.

ثم إختيار الإستعلام عبر الهاتف، من خلال الحساب، أو التحقق من الرقم الجديد.

وأيضاً إدخال كود المحافظة، رقم الهاتف.

وبالإضافة إلى الضغط على أيقونة “أظهر الفواتير”.

وأخيراً سوف يتم ظهور إجمالي قيمة الفاتورة المراد الإستعلام عنها.

عقوبة التأخير من سداد فاتورة التليفون الأرضي للعام الحالي 2025

حيث تبدأ شركة المصرية للإتصالات في تطبيق غرامة التأخير عن سداد فاتورة التليفون الأرضي عقب مرور 20 يومًا من ميعاد السداد والتي تٌقدر بنحو 1.5% من إجمالي الفاتورة لكل شهر تأخير، أي بحد أدنى 10 جنيهات.

وسوف يتم قطع الخدمة عن المشتركين المتأخير عقب مرور سبعة أشهر من بدء فرض الغرامة أي يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري حتى يتم تسوية كافة الفواتير المستحقة.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي للشهر الجاري

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