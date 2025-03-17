خانوا الأمانة وسرقوا العهدة.. مؤسسة الموجز تحذر من محمد قدري وفكرية محسن

سرقة عهدة العمل والاستيلاء على حساب تويتر.. تحذر مؤسسة الموجز للصحافة والطباعة والنشر جميع المواقع الإخبارية، وأصحاب صفحات التواصل الاجتماعي، والشركات والمؤسسات من التعامل مع المدعو محمد قدري محمد حسن المقيم في 5 شارع ابراهيم خليل الهندي أول الرمل إسكندرية، وفكرية محسن عبد المحسن سيد، والتي تقيم في 28 شارع الملك الاشراف الجمالية القاهرة، وذلك لقيامهما بسرقة عهدة العمل التي كانت بحوزتهما أثناء فترة عملهما في موقع الموجز الإلكتروني، تحديدًا في قسم السوشيال ميديا، واستيلائهما على حساب “إكس” تويتر سابقا الخاص بالموقع ومساومة المؤسسة عليه.

الفيس بوك الخاص بفكرية محسن التي استولت علي صفحة الموجز

ووضع السارق لوجو يحمل اسم نجله أدم وهو نفسه الموجود علي صفحته متحديًا للإدارة الخاصة بموقع الموجز وحتي يستغل الصفحة الخاصة بالموجز علي موقع إكس والتي تم إنشائها في عام 2011، فهل يعقل أن يؤتمن محمد فكري وزوجته فكرية محسن مرة أخري في أي عمل، لذلك تحذر إدارة الموقع من هذا المحتال وزوجته.

منشور علي صفحة محمد فكري يحمل لوجو أدم

خيانة الأمانة والاستيلاء علي صفحة السوشيال

جاء هذا التصرف غير الأخلاقي من المذكورين بعد تعثر إدارة الموقع في دفع راتب شهر واحد لهما، رغم أن الإدارة لم تتنصل من هذا الحق ولم تنكره، خاصة أن جميع الزملاء في الموقع يمرون بنفس الظروف وما زالوا يواصلون العمل، ثقة في حل الأزمة خلال أيام قليلة.

صفحة الموجز المسروقة من قبل محمد فكري وفكرية محسن وتحمل لوجو أدم

خيانة الأمانة وعدم احترام الأعراف المهنية

لم يراعِ المذكوران أي أصول أو أعراف مهنية، بل خانوا المكان الذي كان مصدر رزقهم ورزق زملائهم، واعتقدوا أن حالة التعثر مفتعلة، فقاموا بالاستيلاء على حساب تويتر الخاص بالموقع لمساومة الإدارة، دون أي اعتبار للمجهودات اليومية التي تبذلها إدارة الجريدة للتواصل مع مؤسسات مهمة في الدولة لحل الأزمة، كما فعلت مؤسسات صحفية أخرى نجحت في تجاوز هذه المرحلة.

صفحة محمد قدري المستولي علي صفحة الموجز وتحمل لوجو آدم وهو نفسه علي توتير المسروق

إجراءات قانونية صارمة ضد المحتالين

تؤكد مؤسسة الموجز أنها لن تتهاون مع هؤلاء المحتالين، وستقوم بتقديم بلاغات رسمية للجهات المعنية بشأن وقائع السرقة، مع تقديم المستندات الدالة عليها، لضمان ردع المخالفين واسترداد حق الموجز، الذي هو حق أصيل لكل قرائها وللدولة المصرية وأجهزتها السيادية، والتي يشهد تاريخ الموجز على دعمها في جميع الأوقات.

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