التوأم الطفيلي المصري يصل السعودية لإجراء الفحوصات تمهيدًا لفصله.. تفاصيل

التوأم الطفيلي المصري.. في لفتة إنسانية جديدة، استقبلت المملكة العربية السعودية التوأم الطفيلي المصري "محمد عبدالرحمن جمعة"، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وصل التوأم برفقة أسرته إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث نُقل فورًا إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، لإجراء فحوصات طبية شاملة، تمهيدًا لدراسة إمكانية إجراء عملية فصله.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة في رعاية الحالات الطبية الحرجة، خاصة من خلال البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، الذي يحظى بتقدير دولي واسع، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي تفاصيل رحلة التوأم الطفيلي المصري إلى السعودية، والخطوات الطبية القادمة لتقييم حالته الصحية، والنظر في إمكانية إجراء عملية الفصل.

التوأم الطفيلي المصري

نقل التوأم الطفيلي المصري إلى المستشفى لإجراء الفحوصات

بعد وصول التوأم الطفيلي المصري "محمد عبدالرحمن جمعة" برفقة أسرته إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، نقل فورًا إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال التابع لوزارة الحرس الوطني، حيث يخضع لفحوصات دقيقة على يد فريق طبي متخصص لدراسة حالته الصحية بشكل شامل، وتحديد إمكانية فصله من الناحية الطبية والجراحية.

تقدير سعودي لجهود القيادة في العمل الإنساني

أعرب الدكتور عبدالله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه المبادرة الإنسانية، وأكد أن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة يعد من أبرز البرامج الطبية المتخصصة في العالم، إذ تمكن منذ إنشائه من إجراء العديد من عمليات الفصل الناجحة لتوائم من مختلف الدول.

التوأم الطفيلي المصري

شكر وامتنان من أسرة التوأم الطفيلي المصري

في السياق ذاته، عبّر والدا التوأم عن عميق شكرهما وتقديرهما للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا، مثمنين حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، بالإضافة إلى الدعم الطبي المقدم من البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة. كما قدّما الشكر لسفارة المملكة في مصر على جهودها في تسهيل إجراءات نقل التوأم إلى الرياض، متمنين نجاح الفحوصات وإتمام العملية بنجاح.

الخطوات القادمة والتقييم الطبي

من المتوقع أن يخضع التوأم خلال الأيام المقبلة إلى سلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة، تشمل اختبارات الأشعة والتحاليل المخبرية، وذلك لتحديد مدى إمكانية إجراء عملية الفصل ومدى تعقيدها. وسيقوم الفريق الطبي بتقديم تقرير شامل حول الحالة، ليتم اتخاذ القرار الطبي المناسب بناءً على نتائج الفحوصات.

وتؤكد هذه المبادرة الإنسانية استمرار المملكة في تقديم الدعم والمساعدة للحالات الطبية الحرجة حول العالم، مما يعكس التزامها بنهجها الإنساني ودورها الرائد في المجال الصحي والخيري عالميًا.

التوأم الطفيلي المصري

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