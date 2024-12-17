الفرق بين تكميم المعدة وتحويل المسار .. إختار الأنسب

تعد عمليات علاج السمنة من الموضوعات الأكثر تداولاً في الوقت الحالي، وخاصة تكميم المعدة وتحويل المسار .

ولكن، ما هو الفرق بين هذين الإجراءين، وما الفوائد التي يمكن الحصول عليها بعد إجرائهما؟

ويكشف الموجز ، الفرق بين عملية تكميم المعدة وتحويل المسار، وأيهما أقل ضررا على صحة الانسان الذي يعاني من السمنة.

الفرق بين تكميم المعدة وتحويل مسار المعدة

تسعى كل من عمليات التكميم وتحويل المسار إلى تحقيق هدف مشترك، وهو التخلص من السمنة المفرطة، بعد فشل الطرق التقليدية في فقدان الوزن. ورغم ذلك، تختلف آلية كل منهما بشكل كبير.

أولاً: تكميم المعدة

تتضمن عملية تكميم المعدة إزالة حوالي 75% من حجم المعدة، مع الاحتفاظ بجزء صغير منها في شكل أنبوب ضيق.

يهدف هذا الإجراء إلى تقليلسعة المعدة، مما يعني قدرة أقل على استيعاب الطعام، وبالتالي تقليل الشهية وتعزيز الشعور بالشبع، مما يساعد في فقدان الوزن.

تتميز عملية التكميم بفترة تعافٍ قصيرة، وغالباً ما تُجرى باستخدام المنظار، مما يقلل الحاجة إلى العمليات المفتوحة.

كما أن هذه العملية لا تؤثر علىامتصاص الفيتامينات والمعادن من الأطعمة.

ثانياً: تحويل مسار المعدة

المعروف أيضاً باسم المجازة المعدية، يتم إجراء عملية تحويل مسار المعدة غالباً عن طريق التنظير البطني، تعتمد هذه العملية على إنشاء جيب صغيرفي المعدة يُوصل مباشرة بالأمعاء الدقيقة، مما يسمح للطعام بتجاوز معظم أجزاء المعدة.

تعتبر عملية تحويل المسار أكثر تعقيداً مقارنةً بالتكميم، وتتميز بخسارة وزن أسرع في بعض الحالات.

ومع ذلك، قد تؤدي هذه العملية إلى نقص في امتصاص المعادن والفيتامينات.

تكميم المعدة

الخطوة الأهم لتحقيق النتائج المرجوة



إذا كنت تفكر في إجراء عملية تكميم أو تحويل مسار المعدة، فإن استشارة الطبيب المختص هي الخطوة الأساسية.

الطبيب هو من يحدد الإجراءالأنسب بناءً على احتياجاتك الفردية.

لذا، من المهم التوجه إلى مستشفى معترف به يتمتع بإمكانيات متطورة للتعامل مع حالات السمنة المفرطة.

ومهما كان الإجراء الذي تختاره، سواء كان تكميم المعدة أو تحويل المسار، يجب عليك الالتزام التام بالتوجيهات والإرشادات التي يقدمها الطبيب، ممايزيد من فرص نجاح فقدان الوزن ويقلل من احتمالية حدوث أي مضاعفات.

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