مصلحة الضرائب المصرية.. طريقة تسجيل الدخول وإجراءات التسجيل الضريبي

مصلحة الضرائب المصرية.. تعد مصلحة الضرائب المصرية من الجهات الأساسية التي تنظم المنظومة الضريبية في البلاد، حيث تسعى إلى تسهيل الإجراءات الضريبية وتقديم خدمات إلكترونية للممولين بهدف تحسين الامتثال الضريبي وتوفير الوقت والجهد، ومع تزايد الاعتماد على التحول الرقمي، أصبح تسجيل الدخول وإنهاء الإجراءات الضريبية إلكترونيًا أمرًا ضروريًا لكل الممولين.

وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي طريقة تسجيل الدخول إلى مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى إجراءات التسجيل الضريبي والخطوات المطلوبة لإنجاز المعاملات بسهولة.

مصلحة الضرائب المصرية

طريقة تسجيل الدخول إلى مصلحة الضرائب المصرية

يمكن للممولين تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع مصلحة الضرائب المصرية

التوجه إلى البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب عبر الرابط التالي:

مصلحة الضرائب المصرية

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل الدخول.

في حالة عدم امتلاك حساب، يجب التسجيل كمستخدم جديد لإنشاء حساب جديد على الموقع.

مصلحة الضرائب المصرية

2. خطوات تسجيل الدخول إلى بوابة الضرائب المصرية

إنشاء بريد إلكتروني خاص بالممول.

الدخول إلى بوابة الضرائب المصرية عبر الرابط التالي:

بوابة الخدمات الضريبية

الضغط على تسجيل الدخول، ثم اختيار التسجيل كممول.

تحديد إدخال البيانات يدويًا ثم الضغط على السهم للانتقال للصفحة التالية.

مصلحة الضرائب المصرية

3. إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل الضريبي

إدخال رقم السجل الضريبي الخاص بالممول.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الإجابة على جميع الأسئلة المطلوبة.

إدخال بيانات الممول مثل الاسم، العنوان، عنوان المراسلة، نوع الجهة، البريد الإلكتروني.

استقبال كود التحقق عبر البريد الإلكتروني وإدخاله في الموقع.

إدخال رقم الهاتف، الفاكس، الرقم القومي أو جواز السفر، الاسم التجاري، وعنوان النشاط.

الضغط على تسجيل لإنهاء العملية وإتمام إنشاء الحساب.

مصلحة الضرائب المصرية

إجراءات التسجيل الضريبي في مصلحة الضرائب المصرية

يُطلب من المكلفين التقدم بطلب تسجيل ضريبي إلى مأمورية الضرائب المختصة، مع إرفاق المستندات المطلوبة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجب تقديم هذا الطلب في غضون 30 يومًا من بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، وفقًا لأحكام المادة 25 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لعام 2020.

تتولى مأمورية الضرائب مراجعة الطلب، وفي حالة وجود نواقص أو بيانات غير مستوفاة، يتم إخطار مقدم الطلب لاستكمالها. وبعد استيفاء جميع الشروط، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بمنح الممول رقم تسجيل ضريبي موحد، يُستخدم في جميع التعاملات الرسمية والوثائق المرتبطة بالنشاط الضريبي، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 26 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لعام 2020.

مصلحة الضرائب المصرية

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