اليوم.. استئناف القاهرة تستكمل مرافعة دفاع مضيفة الطيران التونسية

مضيفة الطيران التونسية.. تستكمل اليوم الاثنين، محكمة استئناف القاهرة، ثاني جلسات محاكمة مضيفة الطيران التونسية، بتهمة قتل ابنتها أثناء جلسة علاج روحاني بمنطقة التجمع الخامس.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، قضت أمس بتأجيل أولى جلسات استئناف مضيفة الطيران التونسية، على خلفية قتلها لابنتها أثناء جلسة علاج روحاني بمنطقة “التجمع الخامس”، على حكم حبسها 15 سنة لجلسة غدا الاثنين، لاستكمال المرافعة.

الحكم على مضيفة الطيران التونسية

وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بحق مضيفة الطيران التونسية وخبيرة علم الطاقة والروحانيات، في القضية رقم 12146 لسنة 2023 في جنايات التجمع الأول والمقيدة برقم 1070 لسنة 2023 القاهرة الجديدة، بتهمة إنهاء حياة ابنتها، بالسجن المشدد 15 عامًا.

لم تستكمل مسيرة كانت بدأتها من أجل أن تظل في مكانة مرموقة، فالأموال والحياة الهادئة ابتعدت عنها ونفذت جـ.ريمة ليست بحق أحد ليس له علاقة بها، لكن مضيفة الطيران التونسية قتـ.لت ابنتها فلذة كبدها؛ لذا يستعرض الموجز القصة الكاملة لجـ.ريمة مضيفة الطيران التونسية حتى الحكم عليها .

مضيفة الطيران التونسية

بتهمة إنهاء حياة ابنتها السجن لمضيفة الطيران التونسية

محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها بحق مضيفة الطيران التونسية وخبيرة علم الطاقة والروحانيات، في القضية رقم 12146 لسنة 2023 في جنايات التجمع الأول والمقيدة برقم 1070 لسنة 2023 القاهرة الجديدة، بتهمة إنهاء حياة ابنتها، بالسجن المشدد 15 عامًا.

مضيفة الطيران التونسية

الطبيبة التي حضرت للإدلاء بشهادتها أمام هيئة المحكمة أقرت أن المتهمة تعاني من مرض يسمى الشخصية الاندفاعية، الذي يفعل المصاب به مندفع للغاية فمن الممكن أن يؤذي أقرب الأقربين له، بجانب أنه من الممكن أن يؤذي نفسه أولًا.

اعترافات مضيفة الطيران التونسية أمام هيئة المحكمة

المتهمة أميرة بنت حمد، أدلت بأقوالها خلال الجلسات السابقة أمام هيئة المحكمة، إذ قالت عن جـ.ريمتها إنها لم تكن تقصد على الإطلاق إزهاق روح ابنتها، لكن كونها خبيرة في علم الطاقة والروحانيات فهي تتلقى في بعض الأوقات مصادر للطاقة تأمرها بفعل الأشياء.

مضيفة الطيران التونسية

وأشارت إلى أنها في يوم الواقعة تلقت إيحاءً بارتكاب الجـ.ريمة أثناء جلسة من الجلسات التي تنفذها للروحانيات والطاقة، الأمر الذي جعلها تقدم على إنهاء حياة ابنتها، وطعـ.ن نفسها بآلة حادة

الزوج يكشف حقيقة ما فعلته مضيفة الطيران التونسية

أميرة بنت حمد، أقرت أنها بعدما عادت إلى وعيها بسبب إفاقة زوجها لها لم تستوعب أنها هي من نفذت هذه الجـ.ريمة، وظلت تصرخ حتى أفاقت في المستشفى بعدما أنقذوا حياتها إثر الطعـ.نة.

زوج المتهمة، كشف في التحقيقات، أنه فوجئ بزوجته المضيفة تخنق ابنتها، ثم طعنت نفسها، لافتًا إلى أنه حاول إنقاذ حياة ابنته إلا أنه وجدها فارقت الحياة بعدما وصل بها إلى المستشفى، لكن تم إنقاذ حياتها.

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تأجيل أولى جلسات استئناف مضيفة الطيران التونسية بتهمة قتل طفلتها