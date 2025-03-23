وزارة الداخلية التركية : تعليق عمل أكرم أوغلو و إقالة رئيسي بلدتين

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، تعليق عمل أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، بعد صدور حكم قضائي يقضي بسجنه على خلفية خضوعه لتحقيق يتعلق بقضايا الفساد المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

الداخلية التركية : تم تعليق عمل أوغلو و إقالة رئيس بلدتين أخرتين

وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأنه "تم تعليق عمل أكرم إمام أوغلو، كرئيس بلدية إسطنبول الكبرى".



وأوضح البيان أنه تم إعتقال إمام أوغلو، بتهم متعددة تشمل: "تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، تلقي الرشاوى، التلاعب في عطاءات المؤسسات والمنظمات العامة، إنشاء منظمة لارتكاب جريمة".

وتابع أنه "بناء على قرار المحكمة الجنائية العاشرة للسلام في إسطنبول رقم 2025/347 المؤرخ 23 مارس 2025، ووفقا للمادة 127 من الدستور التركي والمادة 47 من قانون البلديات رقم 5393، تم إيقافه عن العمل بشكل مؤقت من قبل وزارة الداخلية".

وذكرت الوزارة أن رئيسي بلديتين أخريين أُقيلا أيضا.

أكرم إمام أوغلو يشدد على صموده في مواجهة أردوغان

بدوره فقد خاطب أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، الأحد، الشعب التركي موضحاً إنه لن يستسلم بعد أن أمرت محكمة باحتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلق باتهامات بالفساد.



و أضاف أكرم إمام أوغلو الشعب التركي في منشور على منصة إكس: "معا سنتصدى لتلك الضربة وتلك الوصمة السوداء في ديمقراطيتنا، أقف بشموخ ولن أركع".

ودعى رئيس البلدية، المعارض الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان، أنصاره إلى "عدم فقدان الأمل" و"عدم الإصابة بالإحباط"، وقال "سنمحو، يدا بيد، وصمة العار السوداء هذه عن ديموقراطيتنا"، مضيفا "لن أرضخ والأمور ستكون على ما يرام".

وكانت محكمة تركية قد أصدرت، الأحد، قرارا بحبس عمدة إسطنبول المحتجزأكرم إمام أوغلو إلى حين محاكمته، وفقا لما أعلنت عنه وكالة الأناضول.



وخصع إمام أوغلو لتحقيقات إستمرت لمدة يومين حول قضايا فساد ومزاعم مساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور، حسبما ذكرت صحيفة "جمهورييت".

فيما رفض أوغلو جميع التهم المنسوبة أثناء التحقيقات.



هيئة الدفاع عن أكرم أوغلو تعتزم التقدم بالإستئناف على الحكم

من جهتهم فقد أعلن محامو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أنهم سيستأنفون هذا القرار، وفق ما أفاد أحدهم وكالة فرانس برس.

وقال محامي إمام أوغلو، "سنستأنف بالطبع أمر السجن".

بدوره فقد أعلن زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إنه سيقدم طعنا قانونيا على قرار أصدرته محكمة اليوم الأحد باحتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بتهم الفساد مضيفا أن القضية مؤامرة وذات دوافع سياسية.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل للصحفيين في المحكمة بإسطنبول إن مجلس بلدية المدينة سينتخب الآن شخصا ليقوم بأعمال رئيس البلدية بالوكالة إلى حين صدور حكم في قضية إمام أوغلو.



وعلى صعيد أخر من المقرر أن يُجري حزب الشعب الجمهوري المعارض، الأحد، الإنتخابات التمهيدية لإختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية لعام 2028، ومن المتوقع أن يتم دعم ترشيح إمام أوغلو بشكل كبير، بعد الدعوة إلى مشاركة غير الأعضاء في التصويت، وذاك بهدف تعزيز الموقف الشعبي في الاحتجاج على اعتقال إمام أوغلو.



وبحسب موقع دويتش فيله فقد أعد حزب الشعب الجمهوري، الذي يزيد عدد أعضائه على المليون ونصف المليون، 5600 صندوق اقتراع في جميع أقاليم تركيا.

إقرأ أيضاً

الأتراك ينتفضون ضد أردوغان بعد إعتقال المعارض إمام أوغلو

بتهمة معارضة الدولة..أردوغان يخطط لسجن أكرم إمام أوغلو