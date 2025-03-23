شروط إصدار كارت ميزة من بنك مصر في العام الحالي 2025

كارت ميزة بنك مصر 2025، وهو من أهم المنتجات المصرفية التي يتم التعامل بها ويقدمها بنك مصر، بهدف تحسين منظومة الشمول المالي وإتاحة حلول دفع سريعة وآمنة تناسب احتياجات العملاء، وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز فيما يلي.

كارت ميزة من بنك مصر في العام الحالي 2025

كارت ميزة بنك مصر في العام الحالي 2025

يتيح لكم كارت ميزة بنك مصر 2025، الكثير من الخدمات المميزة، مثل السحب النقدي، وتحويل الأموال، وإتمام المعاملات الإلكترونية، مما يجعله ذلك أداة مالية مثالية للإدارة الذكية للأموال.

ماهي شروط إصدار كارت ميزة بنك مصر 2025؟

1- يلزم أن يكون للعميل حساب جاري أو حساب توفير، أو حساب يوم بيوم في بنك مصر من أجل الحصول على كارت ميزة بنك مصر 2025.

2- ومن الممكن إصدار كارت ميزة بنك مصر 2025 للعملاء بدءًا من سن 16 عامًا.

3- وأيضاً تُصدر البطاقة كارت ميزة بنك مصر 2025 مجانًا للمرة الأولى، بصلاحية تصل إلى 5 سنوات، وفي حالة طلب بدل تالف، ويتم تحصيل 10 جنيهات، بينما تكلفة الرقم السري البديل 3 جنيهات فقط.

إليكم الخدمات التي يقدمها كارت ميزة بنك مصر 2025

1- السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، وأيضاً إجراء عمليات الشراء داخل مصر بسهولة وأمان.

2- وبالإضافة إلى أنه يوفر كارت ميزة بنك مصر في العام الحالي 2025 ربط ما يصل إلى 6 حسابات إضافية بخلاف الحساب الأساسي، مما يتيح مرونة في إدارة الأموال.

3- ومن الممكن لحامل كارت ميزة بنك مصر 2025 تحويل الأموال بين الحسابات المرتبطة بها عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر.

4 - ومن الممكن لحامل كارت ميزة بنك مصر 2025 التحقق من الأرصدة المتوفرة في الحسابات المرتبطة بالبطاقة عبر ماكينات الصراف الآلي أو عن طريق خدمة البنك الفوري على مدار 24 ساعة.

وإليكم حدود استخدام كارت ميزة بنك مصر

1- الشراء عبر الإنترنت داخل مصر، حيث يكون الحد الأقصى اليومي: 15,000 جنيه، أم الحد الأقصى الشهري: 300,000 جنيه

2- وبالإضافة إلى الشراء داخل المتاجر والمنافذ، يكون الحد الأقصى اليومي: 50,000 جنيه، أم الحد الأقصى الشهري: 100,000 جنيه

3- وأيضاً السحب النقدي، يكون الحد الأقصى اليومي: 30,000 جنيه، أم الحد الأقصى الشهري: 100,000 جنيه.

شروط الحصول على كارت ميزة من بنك مصر

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