الفايش الصعيدي.. المخبوزة الذهبية التي يعشقها الكثيرون مع الشاي

يُعد الفايش الصعيدي واحدًا من أشهر المخبوزات التقليدية في صعيد مصر، حيث يفضله الكثيرون كوجبة صباحية خفيفة بجانب كوب من الشاي الساخن. ونظرًا لرغبة العديد من السيدات في تحضيره منزليًا بدلًا من شرائه جاهزًا، يقدم لكم الموجز طريقة تحضير الفايش الصعيدي بخطوات سهلة وبسيطة على طريقة الشيف نرمين هنو، كما قدمتها في برنامجها على قناة «CBC سفرة».

مقادير الفايش الصعيدي

لتحضير الفايش الصعيدي في المنزل، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

½ كوب حليب مغلي

ملعقة ونصف حمص مصري مطحون

ملعقة كبيرة سكر

½ كوب سمن بلدي

ملعقة ونصف كبيرة كركم

700 جرام دقيق

½ ملعقة صغيرة محلب بودر

½ ملعقة صغيرة ملح



طريقة تحضير الفايش الصعيدي خطوة بخطوة

1. في برطمان نظيف، ضعي الحليب الدافئ، الحمص المطحون، والسكر، ثم أضيفي القليل من الحليب الدافئ وكوبًا من الدقيق، وامزجي المكونات جيدًا حتى تتكون خميرة الفايش.



2. غطي البرطمان جيدًا، واتركيه في مكان دافئ بعيدًا عن الضوء حتى يختمر تمامًا.



3. بعد التخمر، أضيفي في العجان: الحليب الدافئ، السمن البلدي، الخميرة، الدقيق، المحلب، الكركم، والملح، ثم ابدأي في العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.



4. غطي العجين واتركيه ليختمر مرة أخرى حتى يتضاعف حجمه.



5. قومي بتشكيل العجين إلى أرغفة طويلة، ثم ضعيها على صاج الفرن، وأضيفي دورق زبدة لضمان الطراوة.



6. أدخلي العجين إلى الفرن واتركيه حتى يصل إلى نصف الطهي.



7. بعد إخراجه من الفرن، قومي بتقطيعه إلى شرائح متساوية، ثم أعيديه إلى الفرن مرة أخرى حتى ينضج تمامًا ويأخذ اللون الذهبي المقرمش.



8. اتركي الفايش ليبرد تمامًا، ثم قدميه مع كوب من الشاي واستمتعي بطعمه المميز.

بهذه الطريقة، يمكنك تحضير الفايش الصعيدي الأصلي في المنزل بسهولة، والاستمتاع بمذاقه الغني الشهي مع عائلتك في أي وقت.