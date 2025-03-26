الدكتور مبروك عطية في مرمى الانتقادات.. هل سيوقفه رئيس جامعة الأزهر؟، انتقادات عديدة تعرض لها الدكتور مبروك عطية، وهو واحد من أشهر علماء الدين ويتمتع بأسلوبه المميز والمختلف والذي يجمع بيد الجد والهزل.

الدكتور مبروك عطية في مرمى الانتقادات.. هل سيوقفه رئيس جامعة الأزهر؟ الانتقادات التي طالت عطية كانت بسبب استضافته لمجموعة من أهل الفن، ويستعرض الموجز في التقرير التالي من هو الدكتور مبروك عطية ما وجه له من انتقادات.

من هو الدكتور مبروك عطية؟

الدكتور مبروك عطية في مرمى الانتقادات.. هل سيوقفه رئيس جامعة الأزهر؟ - داعية إسلامي وأكاديمي مصري.

- وُلد في محافظة المنوفية عام 1958.

- التحق مبروك عطية بالأزهر الشريف في سن مبكرة.

- حصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة القاهرة عام 1989.

- عمل أستاذًا متفرغًا بجامعة الأزهر.

- له العديد من المؤلفات والأبحاث في مجال الدراسات الإسلامية.

- قدم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تناولت الكثير من القضايا.

الشيخ مبروك عطية

ماذا قال رواد التواصل الاجتماعي عن مبروك عطية؟

انتقد رواد المواقع التواصل الاجتماع الدكتور مبروك عطية بشكل كبير معترضين على ما يقدمه وقال أحد رواد السوشيال ميديا: تخيل يا مؤمن مبروك عطية اللي المفروض شيخ والناس تسأله عن النكاح والطلاق والحلال والحرام، يستضيف الممثلة وفاء عامر في عدة دروس وحلقات نقاش عن الخطوبة الشرعية واختيار شريك الحياة والدين بيقول إيه في الزواج.

وعلق حساب آخر: رغم أن الرجل على معرفة دينية من كتب قديمة وظفها طوال حياته للظهور والتكسب، لكنني كنت أنظر إليه دوما على أنه "كوميديان" موهوب جدًا، طالما أضحكني وأسعدني، لاسيما أنني أعرف عنه الكثير من أيام "قناة دريم".

وتابع: لا أتمنى للرجل أن يكون قد وقع فيما حذر منه بعض الفقهاء حين اتفقوا على أن"شهوة الشهرة أشد سعارا عند البعض من شهوة الجنس."

وأضاف: لا أتمنى أن يكون جزءا من تصور لا يدرك هو أبعاد معانيه ومراميه، أو أن يكون واقعا تحت إغراء مال أو ذيوع.

وأضاف: ليست مهمة مبروك عطية أن يعمل مذيعا في برنامج فني (بودكاست)، ولو أراد فكان عليه على الأقل، ولأسباب كثيرة، أن يتخير أهل فن حقيقي، ولا يكون بابا لترويج هذه السوقية والهزل، ومنحه شرعية أكثر، وتبريره وتمريره على نطاق أوسع.

وكتب حساب آخر: أبسط قرار يجب أن يتخذه رئيس جامعة الأزهر هو وقف د مبروك عطية عن العمل والتحقيق معه في تضييعه لهيبة علماء الإسلام وفحص كل ما صدر منه في حلقات برنامجه من ألفاظ وإيحاءات ، واستضافته للفاسدين ومفسدي الأخلاق ومضيعي الإسلام ، ما يحدث كارثة، المشكلة أني لو رفعت دعوى بذلك سوف يواجهنا القضاء باذعاءات انتفاء المصلحة وأنها دعوى حسبة غير مقبولة.

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