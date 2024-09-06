أبو حنيفة جوز عمتك.. تصريحات مبروك عطية عن المساكنة قبل الزواج تشعل وسائل التواصل

أثارت تصريحات مبروك عطية عن المساكنة قبل الزواج وما نُسب للإمام أبو حنيفة، وهو الذي شغل منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تعليقه على تصريحات تتعلق بالمساكنة قبل الزواج، ورده الحاد على مزاعم بأن الإمام أبو حنيفة أقر بها، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

تصريحات مبروك عطية عن المساكنة قبل الزواج

وأوضح عطية، في تصريحات التلفزيونية، أن الدين الإسلامي يقر المساكنة فقط بين الزوجين بعد عقد قران مكتمل الأركان، قائلاً: "الدين أقر المساكنة فقط بين الزوجين بعد عقد قران متكامل الأركان مبني على القبول والشهود، ياخدها ويسكنوا مكان بالمودة والرحمة."

ورد عطية بلهجة ساخرة على من يقول بأن الإمام أبو حنيفة أباح المساكنة قبل الزواج، قائلاً: "اللي بيقول أبو حنيفة أقر بالمساكنة وأباحها، هو أبو حنيفة جوز عمتك؟! ألف باء في العلم والأدب ألا ننسب إليه جريمة إباحة المساكنة بين أجنبي وأجنبية"، مشيرًا إلى أن هناك حديث نبوي يدعو إلى درء الحدود بالشبهات، وأن أقوال الإمام أبو حنيفة المتعلقة بعدم إقامة الحد إذا وُجد اتفاق مادي بين رجل وامرأة، لا تعني بأي حال من الأحوال إباحة المساكنة بين الأجنبي والأجنبية.

تصريحات مبروك عطية عن المساكنة

وأكد عطية أن المساكنة في الإسلام هي بين الزوجين فقط، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً"، لافتًا إلى أن المفهوم الشائع للمساكنة بين غير المتزوجين بعيد تمامًا عن تعاليم الدين الإسلامي وما ذُكر في القرآن الكريم.

الحجاب فريضة وليس فرضًا

في سياق آخر، شدد عطية على أن الحجاب في الإسلام فريضة، مستدلاً بآيات القرآن الكريم: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن"، و"يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا"، موضحا أن العلاقة بين الرجل والمرأة تظل محكومة بالشريعة حتى يتم عقد القران الشرعي، ولا يجوز الاختلاء أو المساكنة إلا بعد الزواج.

الجدل حول تصريحات إيناس الدغيدي

جاءت تصريحات عطية على خلفية تصريحات المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، التي أثارت جدلاً واسعاً بعدما أعلنت عن خوضها تجربة المساكنة لمدة 9 سنوات قبل الزواج، مما أثار ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مواقف متباينة حول المساكنة قبل الزواج

وكان قد أعرب المحامي بالنقض هاني سامح عن دعمه لفكرة المساكنة قبل الزواج، معتبراً أنها حرية شخصية، وأوضح أنه لا يمانع إذا قامت نجلته بذلك، زاعماً أن الإمام أبو حنيفة أباح المساكنة بمقابل مادي، مشيرًا إلى أن أبو حنيفة أباح الزنا بأجر، وأنه لا يستطيع أحد أن يفعل شيئًا غير الذي يقوله.