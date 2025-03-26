سعر عملة pi network بالدولار اليوم الأربعاء 26-3-2025

شهد سعر عملة pi network بالدولار تراجعًا اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، رغم تعافي سوق العملات الرقمية بشكل عام، وينشر "الموجز" التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

سعر عملة Pi network بالدولار اليوم الأربعاء

تراجع سعر عملة Pi network خلال آخر 24 ساعة بنسبة 12.27%، ليسجل 0.8170 دولار، وفقًا لبيانات "coinmarketcap".

وتستمر سعر عملة Pi network في المعاناة، إذ فقدت أكثر من 65% من قيمتها منذ وصولها إلى ذروته البالغة 3 دولارات هذا العام.

سعر عملة Pi Network

سعر عملة pi network اليوم الأربعاء

وصل حجم التداول اليومي لـ سعر عملة Pi network إلى 258.71 مليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية إلى 5.54 مليار دولار.

ووفقًا لبيانات Pi Scan، سيتم إطلاق 99.3 مليون من عملة Pi network خلال الثلاثين يومًا القادمة، بقيمة تُقدر بنحو 91 مليون دولار.

ويعني ذلك أن ما يقرب من 3 ملايين عملة Pi network سيتم طرحها يوميًا خلال هذه الفترة، مع أكبر عملية طرح يومية مقررة في 3 أبريل، حيث سيتم إضافة 6.8 مليون عملة إلى السوق.

التقلبات السعرية لـ عملة pi network في مارس 2025

واصلت عملة pi network تحركاتها السعرية غير المستقرة خلال شهر مارس، إذ ارتفع سعر العملة في 8 مارس إلى 1.81 دولار، مع تسجيل حجم تداول يومي بلغ 296.1 مليون دولار، لكن سرعان ما شهدت العملة تراجعًا جديدًا في 10 مارس، إذ انخفض سعرها إلى 1.45 دولار، وسط انخفاض في حجم التداول إلى 85.77 مليون دولار.

سجلت عملة pi network بداية قوية مع إدراجها في منصات تداول رئيسية مثل OKX وBitget وMEXC، وتم تداولها عند 1.6 دولار أمريكي في أولى جلساتها، بينما أثار السعر الأولي تفاؤل المستثمرين، مما دفع العملة إلى تحقيق ارتفاع قياسي بنسبة 380% في 26 فبراير 2025، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2.9950 دولار، لكن سرعان ما تراجع السعر، وقام العديد من المستثمرين بجني الأرباح، والذي أدى إلى انخفاض تدريجي في قيمتها خلال الأسابيع اللاحقة.

عملة pi network

Pi network تحتفل بذكرى تأسيسها وإطلاق تحديثات جديدة

يذكر أن Pi Network احتفلت بمرور ست سنوات على تأسيسها في 14 مارس 2025، والمعروف باسم يوم باي (Pi Day)، بإطلاق عدة تحديثات تهدف إلى تعزيز النظام البيئي للعملة الرقمية، وتم إطلاق مزاد النطاقات (.pi) الذي يتيح للمستخدمين شراء وحجز أسماء نطاقات مخصصة للشركات والعلامات التجارية والتطبيقات، مما يعزز من استخدام Pi في المجال التجاري.

اقرأ أيضًا

عاجل .. ارتفاع سعرعملة Pi بالدولار اليوم الثلاثاء 18-2-2025

تراجع سعر عملة pi network بالدولار.. اعرف وصلت لكام؟