تراجع سعر عملة pi network بالدولار.. اعرف وصلت لكام؟

سجل سعر عملة pi network بالدولار اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 سعرًا قدره 53.83 دولارًا أمريكيًا لكل 1 PI، مع انخفاض طفيف بلغ 0.5% مقارنة بالساعة الماضية، و6.4% تراجعًا منذ أمس.

وفي هذا الصدد، يكشف لكم التفاصيل عبر الموجز، سعر عملة pi network بالدولار.

سعر عملة pi network بالدولار

خولال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ الحجم الإجمالي المتداول لعملة Pi Network حوالي 641,469 دولارًا، كما شهدت العملة تحركًا كبيرًا في السعر على مدار الأسبوع، حيث وصل أعلى سعر لها إلى 61.84 دولارًا يوم الإثنين، بينما كان أدنى سعر 50.92 دولارًا يوم الجمعة الماضية.

سعر عملة pi network بالدولار

1 PI = 53.83 USD

5 PI = 269.15 USD

10 PI = 538.30 USD

50 PI = 2,691.50 USD

100 PI = 5,383.00 USD

يمكنك أيضًا تحويل الدولار إلى Pi Network، حيث:

1 USD = 0.01857 PI

10 USD = 0.18577 PI

سعر عملة pi network بالدولار

ما هي عملة pi network

هي مشروع مبتكر في عالم العملات الرقمية يهدف إلى تسهيل وصول الأفراد إلى عملية التعدين والعملات المشفرة باستخدام هواتفهم المحمولة، تم إطلاق Pi Network في عام 2019 من قبل فريق من علماء الكمبيوتر في جامعة ستانفورد، وهي تسعى لإحداث ثورة في كيفية تعامل الناس مع العملات الرقمية من خلال تقديم منصة تعتمد على التعدين عبر الهاتف.

ما يميز Pi Network؟

في الوقت الذي تعتمد فيه العملات الرقمية التقليدية مثل "بيتكوين" على الأجهزة المتطورة والمعقدة للتعدين، تتيح Pi Network للمستخدمين تعدين العملة باستخدام هواتفهم الذكية فقط. يعتمد التعدين في Pi Network على آلية "إثبات الحصة" (Proof of Stake) بدلاً من "إثبات العمل" (Proof of Work) الذي يستهلك طاقة ضخمة، مما يجعل العملية أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

سعر عملة pi network بالدولار

من خلال هذه الآلية، يمكن للمستخدمين الحصول على عملة Pi مقابل المساهمة في تأمين الشبكة، مما يتيح لهم الحصول على مكافآت دون الحاجة إلى استهلاك موارد كبيرة.

كيف يعمل Pi Network؟

من خلال تطبيق Pi Network الذي يتوفر على نظامي iOS و Android، يمكن للمستخدمين البدء في تعدين Pi بمجرد تنزيل التطبيق وإنشاء حساب. التعدين لا يؤثر على أداء الهاتف بشكل كبير، ولا يتطلب سوى بعض الوقت اليومي للتحقق من الحسابات عبر الضغط على زر التعدين.

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