موعد عرض مسلسل المداح 5 الموسم الأخير الحلقة 28

يواصل مسلسل المداح 5 للنجم حمادة هلال جذب أنظار المشاهدين خلال شهر رمضان 2025، ويترقب الجمهور عرض الحلقة 28 من الموسم الخامس والأخير، والتي من المتوقع أن تشهد أحداثًا مشوقة، ويرصد

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عرض الحلقة 28 من مسلسل المداح 5 على منصة شاهد

تعرض الحلقة 28 من مسلسل «المداح 5» اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 عبر منصة “شاهد” الرقمية في تمام الساعة الثامنة مساءً. وتأتي هذه الحلقة ضمن أحداث درامية مثيرة ومفاجآت غير متوقعة لعشاق المسلسل الذين ينتظرون معرفة مصير صابر الشخصية التي يجسدها الفنان حمادة هلال.

مواعيد عرض مسلسل المداح 5 على قنوات MBC

يمكن متابعة مسلسل المداح 5 أيضًا عبر شاشة قناة mbc مصر يوميًا في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، مع إعادة الحلقة في تمام الساعة 4:00 صباحًا. كما يعرض المسلسل على قناة mbc مصر 2 في تمام الساعة 11:00 مساءً، ويتم إعادة الحلقة عبر القناة ذاتها في تمام الساعة 3:00 صباحًا.

أغنية مسلسل المداح 5 «على الله» تحقق نجاحًا واسعًا

في سياق آخر، طرح الفنان حمادة هلال أغنية مسلسل المداح 5 التي تحمل عنوان «على الله» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”. الأغنية من كلمات هادي أبو اليزيد، ألحان مصطفى شكري، وتوزيع شيندي وخليل، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أحداث مسلسل المداح 5 الحلقة 28

تشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح تطورات مثيرة، أبرزها محاولة قتل صابر، الشخصية الرئيسية التي يؤديها حمادة هلال، من قِبل أحد الدجالين الذين يسعون لإيذائه. كما يقدم حمادة هلال في هذا الموسم أغنيتين جديدتين، إحداهما ظهرت في الحلقات الأولى من العمل خلال مشهد في إحدى ليالي الصعيد، ويتعاون هلال من خلالها مع عدد من الشعراء الجدد.

أبطال مسلسل المداح 5 الموسم الأخير

يشارك في بطولة مسلسل المداح 5 مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب الفنان حمادة هلال، ومنهم:

خالد سرحان

دنيا عبد العزيز

حنان سليمان

هلا سمير

عفاف رشاد

فتحي عبد الوهاب

سهر الصايغ

هبة مجدي

أحمد خالد صالح

تامر شلتوت



المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

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