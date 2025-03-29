عاجل.. الاحتـ ـلال يرتكب مـ ـجازر في بلدة طمون بـ الضفة الغربية

تشهد بلدة طمون جنوب طوباس بـ الضفة الغربية تفاصيل مأساوية وسط اقتـ ـحام قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي للبلدة وارتكاب انتـ ـهاكات ومـ ـجازر غير مسبوقة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات الأوضاع في بلدة طمون جنوب طوباس بـ الضفة الغربية، بعد اقتـ ـحام قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي للبلدة.

تطورات الأوضاع في بلدة طمون جنوب طوباس بـ الضفة الغربية

ومن جانبها، أفادت مصادر رسمية بسماع دوي إطـ ـلاق نـ ـار متقطع خلال اقتـ ـحام قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية.

الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي

وبالتزامن مع بدء حـ ـرب الإبـ ـادة على قطاع غـ ـزة، وسّع جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي والمستوطنون اعتـ ـداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

سرايا القدس-كتيبة طوباس: مقاتلونا في سرية طمون يتصدون لقوات الاحتـ ـلال

قالت سرايا القدس- كتيبة طوباس، إن مقاتليها في سرية طمون يتصدون لـ قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، ويستهدفونها بزخات كثيفة من الرصاص.

ومدينة طوباس لها دور مهم في مقاومة الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، إذ كانت من أوائل المدن التي أسهمت في إشعال الثورة الفلسطينية عام 1965، كما شهدت ظهور "كتيبة طوباس" عام 2022، والتي شاركت في مواجهات مع جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي.

الجيش الإسرائـ ـيلي يشن 69 غـ ـارة جوية على الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائـ ـيل بين السابع من أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبـ ـادة جماعية في قطاع غـ ـزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

فيما، كشف تقرير عبري عن الجـ ـرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائـ ـيلي في الضفة الغربية منذ هـ ـجوم 7 أكتوبر 2023، والتي أشار إلى ارتكاب جـ ـرائم غير مسبوقة في حق الشعب الفلسطيني.

ومن جانبها، أوردت قناة إن بي سي الأمريكية تقريرًا لمؤسسة بتسيلم العبرية أفاد بأن الجيش الإسرائـ ـيلي كثف قصـ ـفه الجوي علي الضفة الغربية منذ هجوم 7 أكتوبر 2023 بشكل كبير.

وأضاف التقرير العبري أن الجيش الإسرائـ ـيلي شنت 69 غـ ـارة جوية على الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 راح ضحيتها 261 شهيدًا على الأقل، منوها بأن هذا العدد مرشح للزيادة.

الجيش الإسرائـ ـيلي يكشف أسباب تكثيف هـ ـجومه علي الضفة الغربية

ونقلت إن بي سي عن الجيش الإسرائـ ـيلي زعمه أنه كثف هـ ـجماته في الضفة الغربية بسبب زيادة هجمات المقاومة وأنه لا تغيير في قواعد الاشتباك

الجيش الإسرائـ ـيلي يستهدف تجمعًا للفلسطينيين غربي رام الله

من ناحية أخري، أفادت مصادر فلسطينية نقلًا عن إعلام فلسطيني بأن الجيش الإسرائـ ـيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين في قرية الجانية غربي رام الله بالضفة الغربية.

وحذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من تصاعد عنـ ـف المستوطنين فى بعض مناطق الضفة الغربية، مما يُسبب خسائر بشرية وأضرارًا فى الممتلكات ويُعرّض المجتمعات لخطر التهجير.

بلدة طمون بـ الضفة الغربية

وفي شمال الضفة الغربية، دخل عـ ـدوان الجيش الإسرائـ ـيلي أسبوعه الثامن، حيث لا يزال الفلسطينيون يُهجّرون، كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائـ ـيلية ما لا يقل عن 10 مساجد في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

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