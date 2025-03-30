فطار يوم 30 رمضان.. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني وسر النكهة اللذيذة

يُعد الحواوشي الإسكندراني واحدًا من أشهر الأطباق المصرية التي تجمع بين العجينة الطرية والحشوة الغنية بالتوابل، مما يمنحه طعمًا فريدًا لا يُقاوم، ويختلف هذا النوع عن الحواوشي التقليدي، حيث يتم تحضيره باستخدام عجينة خاصة بدلاً من حشو الخبز البلدي.

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة سهلة لتحضير وجبة مشبعة ومميزة لعائلتكِ، فإليكِ الطريقة الكاملة لتحضير الحواوشي الإسكندراني يرصدها لك الموجز، بمكونات بسيطة وخطوات واضحة.

الحواوشي الإسكندراني

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

يحتاج تحضير هذا الطبق إلى مكونات سهلة ومتوفرة في أي مطبخ، وهي مقسمة إلى جزأين:

• لتحضير العجينة:

• 3 أكواب من الدقيق.

• ملعقة صغيرة من الملح.

• ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

• ملعقتان كبيرتان من السكر.

• ربع كوب من الزيت النباتي.

• كوب من الماء الفاتر.

• لتحضير الحشوة:

• نصف كيلو من اللحم المفروم.

• بصلة كبيرة مفرومة ناعماً.

• حبة طماطم صغيرة مفرومة.

• قرن فلفل أخضر مفروم ناعمًا.

• ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

• ملعقة صغيرة من الملح.

• ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

خطوات تحضير عجينة الحواوشي الإسكندراني

• في وعاء عميق، يُمزج الدقيق مع الملح، ثم تضاف الخميرة المذابة في الماء الدافئ مع السكر، ويُخلط المزيج جيدًا.

• يُضاف الزيت النباتي ويُعجن الخليط لمدة 10 دقائق حتى تصبح العجينة ناعمة ومتجانسة.

• تُغطى العجينة وتُترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها وتصبح جاهزة للتشكيل.

الحواوشي الإسكندراني

تجهيز الحشوة

• يُخلط اللحم المفروم مع البصل والطماطم والفلفل الأخضر المفروم.

• تُضاف البهارات المشكلة مع الملح والفلفل الأسود، ثم تُقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس النكهات.

• يُفضل ترك الحشوة في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتشرب التوابل جيدًا.

تشكيل الحواوشي وخبزه

• تُقسم العجينة إلى كرات متساوية الحجم، ثم تُفرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق.

• يُوضع مقدار مناسب من الحشوة في منتصف العجينة، ثم تُغلق العجينة بإحكام على شكل نصف دائرة.

• تُرص الأرغفة في صينية مدهونة بالقليل من الزيت، ثم يُدهن وجه الحواوشي بطبقة خفيفة من الزيت لمنحه لونًا ذهبيًا شهياً.

• يُخبز في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة حتى يُصبح ذهبي اللون.

• يمكن شوي الحواوشي على الجريل أو في طاسة ساخنة مدهونة بالقليل من الزبدة للحصول على نكهة مشوية مميزة.

في النهاية، يُعد الحواوشي الإسكندراني خيارًا مثاليًا لعشاق الأكلات السريعة والمشبعة، فهو يجمع بين الطراوة والقرمشة مع حشوة غنية بالنكهات، يمكنكِ تقديمه مع سلطة الطحينة أو البطاطس المقلية لمذاق أكثر تميزًا، جربي هذه الوصفة في منزلكِ واستمتعي بأشهى حواوشي على الطريقة الإسكندرانية.



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