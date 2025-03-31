أماكن الخروج في عيد الفطر 2025.. استمتع بأجواء مبهجة مع الأهل والأصحاب

يبحث عدد كبير من المصريين، اليوم الأحد، عن أماكن الخروج في عيد الفطر 2025، وخاصة أن غدًا الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لقضاء إجازة ممتعة مع العائلة والأصدقاء.

وتتنوع أماكن الخروج في عيد الفطر 2025 بين الحدائق والمتنزهات، والرحلات النيلية، والمولات التجارية، والمناطق الأثرية، إلى جانب الشواطئ والمدن الترفيهية التي توفر أنشطة ممتعة للكبار والصغار.

أفضل أماكن الخروج في عيد الفطر 2025

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز أماكن الخروج في عيد الفطر 2025 في مختلف المحافظات، لتختار المكان الأنسب لقضاء وقت ممتع والاستمتاع بأجواء عيد الفطر المبهجة.

أماكن الخروج في عيد الفطر 2025

قائمة بـ أماكن الخروج في عيد الفطر 2025

وفيما يلي قائمة بأفضل أماكن الخروج في عيد الفطر 2025 التي يمكنك زيارتها خلال العيد:

حديقة الأزهر

تعد حديقة الأزهر واحدة من أكبر وأجمل الحدائق العامة في القاهرة، حيث توفر إطلالات رائعة ومساحات خضراء واسعة، و تفتح أبوابها من 9 صباحًا حتى 10 مساءً، ويبلغ سعر التذكرة 40 جنيهًا للكبار و30 جنيهًا للأطفال.

الحديقة الدولية

تعد الحديقة الدولية من الوجهات المميزة لمحبي الطبيعة والهدوء، حيث تحتوي على مساحات خضراء واسعة وحديقة حيوان صغيرة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات فقط، ما يجعلها من أكثر الأماكن المناسبة لقضاء يوم ممتع بتكلفة بسيطة.

حديقة الطفل بمدينة نصر

تعتبر حديقة الطفل من الأماكن المثالية للعائلات، حيث تضم مساحات خضراء واسعة تناسب الأطفال والكبار، يبلغ سعر التذكرة 20 جنيهًا، ما يجعلها وجهة مفضلة للاستمتاع بيوم هادئ في الهواء الطلق.

الحديقة اليابانية في حلوان

تتميز الحديقة اليابانية بطابعها الفريد المستوحى من الثقافة اليابانية، حيث تضم 44 تمثالًا وتمتلك ممرات مائية صغيرة يمكن التجول بها بالقوارب، و تذكرة الدخول بسعر 10 جنيهات، مما يجعلها مكانًا مميزًا للتنزه في عيد الفطر.

حديقة العبور في الزمالك

تعتبر حديقة العبور واحدة من أجمل حدائق القاهرة، وتقع في حي الزمالك أمام حديقة الأسماك مباشرةً، سعر التذكرة 20 جنيهًا، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لمحبي المساحات الخضراء والهدوء.

حديقة الفنون في المنيل

تطل حديقة الفنون على كورنيش النيل، وتتميز بأجوائها الهادئة والمسطحات الخضراء الواسعة، ما يجعلها مكانًا مثاليًا للاستجمام، سعر التذكرة 20 جنيهًا للكبار و10 جنيهات للأطفال، وأقرب محطات مترو إليها السيدة زينب والملك الصالح.

حديقة الحرية في الزمالك

تعد حديقة الحرية بمثابة متحف مفتوح وسط الطبيعة، حيث تحتوي على العديد من التماثيل لأشهر الشخصيات التاريخية، و تقع بالقرب من محطة مترو الأوبرا، ويبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات فقط.

أماكن الخروج في عيد الفطر 2025

الأتوبيس النهري

يُعد الأتوبيس النهري من وسائل التنقل الممتعة خلال العيد، حيث يربط بين القاهرة والجيزة والقليوبية، ويوفر رحلة مميزة بعيدًا عن زحام الطرق، سعر التذكرة 5 جنيهات للرحلات العادية، و10 جنيهات للرحلات التي تستمر لمدة ساعة.

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