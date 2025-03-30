عودة قوية لـ عصام صاصا وعنبة في دويتو غنائي جديد بعنوان العودة

يستعد كل من المطرب الشعبي عصام صاصا والمطرب عنبة لإطلاق أحدث أعمالهما الغنائية بعنوان "العودة"، وذلك بعد الانتهاء من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية. من المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا في الساحة الفنية، حيث تجمع بين أسلوب الغناء المميز لكل من صاصا وعنبة، مما يجعلها واحدة من أكثر الأغاني المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل تصوير كليب "العودة"

تم تصوير فيديو كليب "العودة" تحت إشراف المخرج أشرف رمضان، الذي حرص على تقديم رؤية إخراجية جديدة تتناسب مع طابع الأغنية الشعبي، وتعكس الطابع العصري الذي يميز أعمال كلا المطربين. كما تولى المنتج الفني أحمد عبد الهادي موءة الإشراف على كافة تفاصيل الإنتاج لضمان خروج العمل بأفضل صورة ممكنة.

كلمات الأغنية ورسالتها

تحمل أغنية "العودة" كلمات قوية ومعبرة، حيث يتناول الثنائي من خلال كلماتها تجارب حياتية واجهتهما، مما يضيف بعدًا دراميًا للأغنية. وتقول بعض كلمات الأغنية:

"عمري عدا أونطه والسنين مبتستناش بالقليل انا برضا والقليل بيا ميرضاش قلبي طيب وأبيض بس عقلي دا مبينساش مهما فيا تخبط برضو انا خفاش ومبهداش"

هذه الكلمات تعكس رحلة الكفاح التي مر بها الفنانون في حياتهم، وتحمل رسالة واضحة عن القوة والإصرار.

نجاح الثنائي بعد "الهيبة"

يُذكر أن هذا ليس التعاون الأول بين عصام صاصا وعنبة، حيث سبق أن اجتمعا في دويتو غنائي آخر بعنوان "الهيبة"، والذي لاقى نجاحًا واسعًا بين جمهور المهرجانات. ومن المتوقع أن يحظى "العودة" بنفس المستوى من القبول وربما يتجاوز نجاح "الهيبة" نظرًا للتطور الفني الواضح في أداء الثنائي.

توقعات بنجاح كبير

من المتوقع أن تحقق أغنية "العودة" انتشارًا واسعًا، خاصة في أوساط محبي أغاني المهرجانات، حيث يتمتع كل من عصام صاصا وعنبة بشعبية كبيرة في هذا النوع من الموسيقى. ويعمل فريق الإنتاج حاليًا على الترويج للأغنية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية الرقمية، لضمان وصولها إلى أكبر عدد من المستمعين.

موعد طرح الأغنية

لم يتم الإعلان بعد عن الموعد الرسمي لطرح الأغنية، ولكن من المتوقع أن يتم إصدارها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر القنوات الرسمية للمطربين على اليوتيوب ومنصات البث الموسيقي المختلفة.

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