أسعار تذاكر الحديقة الدولية في عيد الفطر 2025.. لو ناوي تخرج وتتفسح

أسعار تذاكر الحديقة الدولية.. مع حلول عيد الفطر 2025، يتجه الكثير من العائلات والأفراد إلى البحث عن أماكن مناسبة لقضاء أوقات ممتعة في أجواء احتفالية، وتعد الحديقة الدولية واحدة من أبرز الوجهات التي يقصدها المواطنون للاستمتاع بالمساحات الخضراء والأنشطة الترفيهية بأسعار مناسبة.

وتقع الحديقة الدولية في شارع عباس العقاد بمدينة نصر، وتعد واحدة من أشهر الحدائق في محافظة القاهرة، حيث يفضل المواطنون زيارتها للتنزه والاستمتاع بأجوائها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي أسعار تذاكر الحديقة الدولية في عيد الفطر 2025.

أسعار تذاكر الحديقة الدولية

أسعار تذاكر الحديقة الدولية فى عيد الفطر 2025

يبلغ سعر تذكرة الدخول إلى الحديقة الدولية 15 جنيهًا للفرد، مع إمكانية دخول الأطفال دون سن 4 سنوات مجانًا. وتوفر الحديقة تجربة ترفيهية بأسعار مناسبة، مما يجعلها خيارًا مميزًا للنزهات العائلية والرحلات الجماعية خلال إجازة العيد.

مواعيد عمل الحديقة الدولية في عيد الفطر 2025

تفتح الحديقة الدولية أبوابها أمام الزوار يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 10 مساءً، ما يمنح العائلات والأفراد فرصة لقضاء يوم كامل من الترفيه والاستمتاع بالأجواء الطبيعية، وتعد هذه المواعيد مناسبة للراغبين في الاستمتاع بالحديقة سواء خلال ساعات النهار أو في الأجواء المسائية الهادئة.

أسعار تذاكر الحديقة الدولية

فقرات مميزة فى الحديقة الدولية فى عيد الفطر 2025

أعلنت إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة عن اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، لضمان سلامة الزوار خلال عيد الفطر، وشملت هذه الإجراءات تعيين خدمات أمنية داخل الحدائق، إلى جانب إرسال فرقة موسيقى الشرطة إلى الحديقة الدولية لإضفاء أجواء من البهجة والفرح على الزوار.

كما تم التنسيق مع مسرح الحديقة الدولية، التابع للبيت الفني للمسرح، لتقديم عروض وفقرات ترفيهية على مدار أيام العيد. وبالتوازي مع ذلك، تم التعاون مع شرطة المسطحات المائية لتأمين الحدائق المطلة على النيل، ومنع توقف المراكب بجوار سور الحدائق، خاصة في حديقة نيل المعادي بطره وحديقة العبور بالزمالك، للحفاظ على سلامة الزوار وتفادي أي مخاطر محتملة.

أسعار تذاكر الحديقة الدولية

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