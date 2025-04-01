أسعار تذاكر السينما في عيد الفطر 2025.. اعرف قبل ما تروح

أسعار تذاكر السينما في عيد الفطر 2025.. مع حلول عيد الفطر 2025، يبدأ العديد من المصريين في البحث عن وسائل الترفيه للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، ومن أبرز هذه الأنشطة زيارة دور السينما لمشاهدة الأفلام الجديدة التي يتم عرضها خصيصًا خلال العيد.

ومع الزيادة في الإقبال على السينما في هذه الفترة، تثير أسعار التذاكر تساؤلات كثيرة لدى جمهور السينما، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي كل ما تحتاجون لمعرفته عن أسعار تذاكر السينما في عيد الفطر 2025، لتكونوا على دراية بكافة التفاصيل قبل التوجه لحجز تذاكركم والاستمتاع بأوقاتكم.

أسعار تذاكر السينما في عيد الفطر 2025

أسعار تذاكر السينما في عيد الفطر 2025

فيما يتعلق بفيلم "سيكو سيكو"، سيشهد هذا العمل السينمائي عرضًا متواصلًا خلال أيام عيد الفطر 2025 في سينما دوت كوم. حيث سيتم عرضه في عدة مواعيد لتلبية احتياجات الجمهور المتنوع، بدءًا من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 1 بعد منتصف الليل، كما أن سعر تذكرة الدخول هو 180 جنيهًا مصريًا لجميع العروض، مما يوفر للمشاهدين فرصة للاستمتاع بتجربة سينمائية مميزة في الأوقات التي تناسبهم.

فيلم "6 أيام" سيعرض في سينما دوت كوم خلال عيد الفطر 2025 في عدة مواعيد لتناسب جميع الأوقات. العروض ستكون متاحة في الساعة 8:15 مساءً، 10:15 مساءً، و12:15 بعد منتصف الليل، وذلك بسعر تذكرة 180 جنيهًا مصريًا لكل عرض.

أسعار تذاكر السينما في عيد الفطر 2025

سعر تذكرة فيلم "بضع ساعات في يوم ما" بكام ؟

فيلم "A Minecraft Movie" سيعرض في سينما دوت كوم خلال عيد الفطر 2025 في مواعيد متعددة، تشمل الساعة 8:15 مساءً، 10:15 مساءً، و12:15 بعد منتصف الليل. سعر التذكرة هو 180 جنيهًا مصريًا لكل عرض.

فيلم "بضع ساعات في يوما ما" هو أحد العروض المنتظرة خلال عيد الفطر 2025 في سينما دوت كوم. يتم عرض الفيلم في مواعيد متتالية تشمل الساعة 8:15 مساءً والساعة 10:15 مساءً، ويتميز الفيلم بأسلوبه المميز والمثير، ويجمع بين التشويق والدراما، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمتابعي الأفلام في فترة العيد، بسعر تذكرة يبلغ 180 جنيهًا، يمكن للجمهور الاستمتاع بتجربة سينمائية ممتعة في واحدة من أبرز السينمات في المدينة.

أسعار تذاكر السينما في عيد الفطر 2025

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