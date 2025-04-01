وصية كرم مطاوع لابنته حنان مطاوع.. تفاصيل مؤثرة عن رحلتهما الفنية

حنان مطاوع تكشف عن نصيحة والدها الراحل.. كشفت الفنانة حنان مطاوع عن إحدى أهم الوصايا التي تركها لها والدها الفنان الكبير كرم مطاوع، مؤكدة أنه كان له دورًا جوهريًا في مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية، ويرصد الموجز تفاصيل الوصية.

وفي حوارها مع الإعلامية مها الصغير عبر شاشة CBC، أوضحت حنان مطاوع أنها ورثت عن والدها القدرة على التمرد ومخالفة التيار السائد، وتحمل المسؤولية منذ صغرها، وأضافت أنها كانت دائمة الاختلاف معه في وجهات النظر، إلا أن وصيته لها غيرت مجرى حياتها.

والد حنان مطاوع: "أنتِ لا تصلحين إلا أن تكوني ممثلة"

وأشارت حنان مطاوع إلى أن والدها كان يرى فيها موهبة التمثيل منذ الصغر، رغم أنها كانت تخطط للالتحاق بكلية التجارة قسم اللغة الإنجليزية، إلا أنه أخبرها بجملة غيرت حياتها بالكامل، قائلًا: "إنتي مش نافعة غير إنك تكوني ممثلة".

وأضافت أن هذه الجملة ظلت عالقة في ذهنها، وكانت بمثابة الحافز الأكبر لدخولها عالم التمثيل، حيث قررت أن تثبت صحة وجهة نظر والدها.

حياتها قدرية ومسيرتها الفنية قائمة على الاجتهاد

من ناحية أخرى، أكدت حنان مطاوع أنها ترى حياتها قدرية، حيث إنها لا تخطط لكل شيء، بل تعتمد على الاجتهاد والعمل الجاد، أما النتائج فهي بيد الله. وأوضحت خلال لقائها في برنامج "سبوت لايت" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، أنها تسعى دائمًا لتقديم شخصيات درامية تحمل مصداقية عالية، وتعكس الواقع بطريقة محترفة.

حدود الجرأة في أعمالها الفنية

وحول الخطوط الحمراء في التمثيل، أوضحت حنان مطاوع أنها لا تمانع في تقديم أعمال درامية ذات أفكار جريئة، لكنها تشدد على أن تكون طريقة المعالجة مناسبة للجمهور. وقالت: "ممكن أقدم عمل درامي لجمهور فوق 18 سنة، لكن بطريقة تحترم المشاهد".

وأشارت إلى أن الجرأة ليست فقط في المشاهد، بل في الأفكار المطروحة، مؤكدة أنها تحرص على تقديم محتوى يتماشى مع قيم المجتمع، ويجعل الجمهور يشعر بالراحة أثناء المشاهدة.

كما علقت قائلة: "في بعض الأعمال قد يكون هناك مشاهد عنف أو قتل، لكنها تقدم بحدود تجعلها مناسبة للمشاهدة الأسرية".

رؤية فنية تحترم الجمهور

وفي ختام حديثها، أكدت حنان مطاوع أنها تضع دائمًا الجمهور في أولوية اختياراتها الفنية، وتسعى لتقديم محتوى يعكس قضايا المجتمع بطريقة تحترم العادات والتقاليد، مما يجعل أعمالها دائمًا خيارًا مناسبًا لمختلف الفئات العمرية.

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