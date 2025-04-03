قروض بنك ناصر الاجتماعى لأصحاب المعاشات 2025.. ورثة المعاشات

قرض بنك ناصر الاجتماعى.. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل القروض المُيسرة التي يتم منحها لأصحاب المعاشات من بنك ناصر الاجتماعي، موضحة أنّ البنك له الكثير من الفروع في كافة المحافظات تقدم خدماتها بشأن القروض والمعاشات وذلك بتنسيق كامل مع الفرع الرئيسي، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

قروض بنك ناصر الاجتماعى 2025

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنّ القرض بحد أقصى 75% من المرتب أو المعاش، ولا يتم أيضاً منح القرض لموظفي العقود المؤقتة إنما للعمالة الدائمة وذلك شرط أن يكون مر على التعيين 5 سنوات ويكون العائد 11% حين وجود ضامن حكومي و11.7% في حال عدم وجود ضامن حكومي.

ماهي الفئات المستحقة للقروض

وشددت الوزارة، على أنّ الفئات المستحقة تتمثل في موظفي الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والأسرة، والأوراق المطلوبة كالآتي.

- الرقم التأميني لطالب التمويل للعملاء الجدد بهدف فتح الحساب.

- وأيضاً صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل.

- وبالإضافة إلى إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة.

- وبيان مفردات الدخل «مرتب» لطالب التمويل.

- وهناك بيان الحالة الوظيفية.

أصحاب المعاشات وورثة المعاشات

وبالنسبة لأصحاب المعاشات أو ورثة المعاشات، جاءت الأوراق كالتالي.

- الرقم التأميني لطالب التمويل للعملاء الجدد لفتح الحساب.

- وأيضا صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل.

- وبالإضافة إلى إيصال مرافق حديث.

- وبيان مفردات الدخل «بيان معاش - بيان بنصيب الورثة» لطالب التمويل.

- وأخيراً نفس المستندات للضامن إضافة إلى بيان حالة وظيفية ومفردات المرتب.

القروض والمعاشات

ولفت بنك ناصر الاجتماعي، إلى أنّ نسبة القروض على المعاشات تتباين حسب سنوات السداد، حيث تصل إلى 17% حال سحب قرض يتم سداده لمدة 5 سنوات، وأيضاً 19% وذلك في حين سحب قرض يتم سداده على 10 سنوات.

تفاصيل قرض بنك ناصر الاجتماعى والفئات المستحقة

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