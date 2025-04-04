عصام صاصا يحول ألمه إلى فن.. "زنزانتي" تتصدر المشهد بعد خروجه من السجن

استطاع مطرب المهرجانات عصام صاصا أن يستعيد الأضواء مجددًا بعد خروجه من السجن، وذلك من خلال أغنيته الجديدة "زنزانتي" التي لامست مشاعر الجمهور وتصدرت تريند يوتيوب بسرعة مذهلة، ورصد ذلك الموجز.

كما أطل عصام صاصا بصوته ضمن أحداث مسلسل "ولاد الشمس"، الذي عرض خلال موسم رمضان 2025، ليساهم في تسليط الضوء على قضايا إنسانية مؤلمة تخص الأطفال داخل دور الأيتام.

عصام صاصا

أغنية "زنزانتي" تكتسح يوتيوب في وقت قياسي للمطرب عصام صاصا

نجحت أغنية "زنزانتي" لمطرب المهرجانات عصام صاصا، في تحقيق نسب مشاهدة ضخمة تجاوزت المليون ونصف المليون مشاهدة خلال ستة أيام فقط من طرحها على موقع يوتيوب.

وتفاعل الجمهور مع كلمات الأغنية التي تحمل الكثير من الألم والتجربة الشخصية، حيث استوحى عصان

م صاصا تفاصيلها من تجربته داخل السجن، ما أضفى عليها مصداقية وشحنة عاطفية لافتة جعلت منها حديث المتابعين.

ظهور درامي مؤثر في "ولاد الشمس"

لم يكتفِ عصام صاصا بالنجاح الغنائي فقط، بل شارك أيضًا بصوته في أحد مشاهد مسلسل "ولاد الشمس"، وهو عمل درامي اجتماعي من 15 حلقة، عُرض ضمن موسم رمضان 2025 عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة "واتش إت".

المسلسل تناول قضايا حساسة تمس واقع دور الأيتام في مصر، وسلط الضوء على المآسي التي يتعرض لها الأطفال داخلها.

مسلسل ولاد الشمس

ركز مسلسل "ولاد الشمس" على العديد من التحديات التي تواجه الأطفال الأيتام، خاصة استغلالهم من قِبل أشخاص عديمي الضمير في أعمال غير قانونية من خلال شخصيتي "ولعة" و"مفتاح"، يسرد المسلسل كيف يتحول الأطفال إلى أدوات للجريمة، ويستعرض قسوة الحياة التي تدفعهم إلى مصير مؤلم لا يختارونه.

يؤدي الفنان القدير محمود حميدة دور "مجدي"، مدير دار الأيتام الذي يستغل الأطفال في السرقة والنشل مقابل إعطائهم القليل.

وتُظهر أحداث المسلسل كيف تتكشف جرائم هذا المدير تدريجيًا، مما يدفع الشابين "ولعة" و"مفتاح" إلى التمرد على الواقع والبحث عن حياة نظيفة بعيدًا عن الإجرام.



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