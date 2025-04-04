أسعار التكييفات اليوم الجمعة في محافظات مصر المختلفة وكافة الأنحاء

يلجأ العديد إلى شراء التكييفات والمرواح في غير فصل الصيف وذلك نظرًا لإنخفاض الأسعار، ومع اقتراب حلول فصل الشتاء، تلقى التكييفات إقبالًا كبيراً من البعض وهذا بسبب الخصومات والتخفيضات، لذالك، فيما يلي، أسعار التكييفات لعام 2025 التي تتباين بناءً على النوع والسرعة، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

أسعار التكييفات بكافة أنواعهم اليوم الجمعة في كافة الأنحاء

وتتنوع أسعار التكييفات 2025 بناءً على النوع والسرعة والكفاءة، وذلك يكون بحسب ما نشرته إحدى مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار التكييفات في العام الحالي 2025

- تكييف سبليت رقمي بارد بتقنية بلازما شيلد وقوة 1.5 حصان بسعر 20050 جنيهًا.

- وأيضاً مكيف هواء بارد تورنادو سبليت، بقدرة 1.5 حصان، خاصية سوبر جت، بسعر يصل إلى 20100 جنيه.

- وبالإضافة إلى مكيف هواء انفرتر سبليت 1.5 حصان بارد مع بلازما كلاستر بسعر 30700 جنيه.

- وهناك تكييف هواء 1.5 حصان تبريد فقط (موديل 2022) بسعر 18200 جنيه.

أسعار جميع أنواع التكييفات بارد وساخن

- أولا تكييف سبليت بنظام تربو للتبريد فقط، 2.25 حصان، موديل FUFW18C/IW بسعر 29400 جنيه.

- وتكييف سبليت HSU12KHSTOC 1.5 حصان، بسعر 23000 جنيه.

- وتكييف هواء بارد سبليت ديجيتال 1.5 حصان بتقنية بلازما كلاستر، بسعر يصل إلى 26200 جنيه.

- جهاز تكييف أوبتيماكس 1.5 حصان ذكي للتبريد والتسخين، يدعم الواي فاي بسعر 33800 جنيه.

- وتكييف سبليت إنفرتر تبريد فقط 1.5 حصان S4-Q12JA3AE بسعر 33000 جنيه.

- ومكيف هواء بارد شارب سبليت، بقدرة 3 حصان، بسعر 37000 جنيه.

- وتكييف هواء استوائي بسرعة ثابتة 1.5 حصان بارد فقط بسعر يصل إلى 27000 جنيه.

- وتكييف هواء بنظام منفصل FR-12CR، بارد فقط 1.5 حصان بسعر 18100 جنيه.

- وأخيراً تكييف سبليت 2.25 حصان بارد وساخن TY-C18WEE بسعر 3200 جنيه.

أسعار التكييفات اليوم في العام الحالي 2025

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