استعلام عن تصريح السفر الإلكتروني.. من وزارة الداخلية

يسعي الكثير من المواطنين إلى الحصول على تصريح السفر الإلكتروني مع عدم انتهاء فترة تجنيدهم، وقد يرغب الكثير من المصريين في استخراج التصريح بشكل عاجل لأي ظروف خاصة، ويعرض الموجز خطواته استعلام عن تصريح السفر الإلكتروني.

استخراج تصريح السفر

ويتم استخراج تصريح السفر الإلكتروني من التجنيد عبر الموقع الرسمي لوزارتي الدفاع والداخلية، من خلال الخطوات التالية: أولى الخطوات التي حددتها إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة لاستخراج تصريح السفر الإلكتروني، هو تسجيل طلب استخراج تصريح بالإذن للسفر، عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، من خلال هذا الرابط

- يُسجل الراغب في الحصول على تصريح السفر، عبر كتابة الاسم بالكامل باللغة العربية، ثم يُحدد موقفه من التجنيد، سواء حاصل على “إعفاء”، أو أدى الخدمة العسكرية، أو طالب في الخارج.

- يكتب طالب تصريح السفر الرقم الثلاثي باللغة الإنجليزية، وكذلك الرقم العسكري، ثم يوم وشهر وسنة الميلاد، ورقم بطاقة الرقم القومي.

استعلام عن تصريح السفر الإلكتروني

استخراج تصريح السفر من وزارة الداخلية

يمكن من خلال تطبيق وزارة الداخلية استخراج تصريح سفر عبر هذه الخطوات : - يتم تحميل تطبيق وزارة الداخلية على الهاتف المحمول.

- بعدها يتم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.

- يتم النقر على أيقونة "استخراج تصريح سفر".

- يتم ملء البيانات المطلوبة، بما في ذلك الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية وموقف التجنيد ومدة السفر والغرض من السفر.

- دفع رسوم تصريح السفر.

- يتم طباعة تصريح السفر.

يُسجل طالب تصريح السفر رقم هاتف محمول عليه واتساب لاستلام صورة تصريح السفر الإلكترونية عليه عقب صدوره، كما يُسجل البريد الإلكتروني الخاص به الإيميل ، واسم المحافظة، وتاريخ السفر، والغرض منه، والدولة المتوجه إليها.

- الضغط على أيقونة تسجيل البيانات ، لتتم مراجعتها بواسطة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة.

- تتيح إدارة التجنيد والتعبئة سداد الرسوم الخاصة باستصلاح تصريح الإذن بالسفر إلكترونيًا، أو عبر تطبيق "فوري".

استخراج تصريح سفر مستعجل عبر واتساب

استخراج تصريح سفر مستعجل عبر واتساب

تتيح وزارة الداخلية خدمة استخراج تصريح سفر مستعجل عبر تطبيق الواتساب.

وتتمثل خطوات هذه الخدمة في : إضافة رقم واتساب وزارة الداخلية إلى قائمة جهات الاتصال.

- إرسال رسالة إلى رقم واتساب وزارة الداخلية تحتوي على البيانات التالية: الرقم القومي ، وتاريخ الميلاد ، والجنسية ، وموقف التجنيد ، ومدة السفر ، والغرض من السفر ، ثم دفع رسوم تصريح السفر من خلال خدمات الدفع مثل فوري أو ما شابه.

استلام التصريح

سيتم استلام تصريح السفر إلكترونيًا عبر تطبيق واتساب.

اقرأ أيضاً: وأنت في مكانك!... خطوات استخراج تصريح سفر إلكتروني 2024 اقرأ أيضاً: كيفية الاستعلام عن تصريح السفر عبر الإنترنت وتسهيل الإجراءات الحكومية