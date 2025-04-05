هل الزواج في شهر شوال مكروه؟.. الافتاء تحسم الجدل

الزواج في شهر شوال.. يتساءل الكثيرون عن حكم الزواج في شهر شوال بعد شهر رمضان المبارك، وهل يعتبر مكروهًا أم لا.

وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي آراء العلماء حول حكم الزواج في شهر شوال، والآداب الشرعية المتعلقة بالزواج في هذا الشهر، بالإضافة إلى التوضيح الفقهي حول ما إذا كان هناك محذور من الزواج في هذا الوقت، خاصة بعد الانتهاء من أداء فريضة الصوم في رمضان.

حكم الزواج في شهر شوال

حكم الزواج في شهر شوال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم الزواج في شهر شوال، حيث أشار السائل إلى أن بعض الناس يقولون إن الزواج في هذا الشهر مكروه، وتساءل عن صحة هذا الكلام.

وجاء رد دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي موضحًا أن الزواج في شهر شوال مستحب شرعًا ولا كراهة فيه، وأوضحت الدار أن السبب في قول البعض بكراهة الزواج في شوال يعود إما إلى التشاؤم من اسم "شوال" أو إلى حادثة طاعون حدثت في شوال في إحدى السنوات، مما أدى إلى وفاة عدد كبير من العرائس في ذلك الوقت.

وأشارت الدار إلى أن هذا الكلام غير صحيح وأن التشاؤم من شهر شوال لا أساس له. وأوضحت أن الزواج في هذا الشهر لا يتعارض مع السنة النبوية، بل يستحب استنادًا إلى الأحاديث الواردة في السنة النبوية، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وأثنت السيدة عائشة رضي الله عنها على هذا الشهر، حيث قالت إنه كان أكثر شهور النبي صلى الله عليه وسلم حظًا معها.

حكم الزواج في شهر شوال

هل الزواج في شهر شوال مكروه؟

وأوضحت دار الإفتاء أن العلماء من مختلف المذاهب الفقهية اتفقوا على استحباب الزواج في شوال، وأشاروا إلى أن التشاؤم من هذا الشهر كان سائدًا في الجاهلية فقط.

في النهاية، أكدت دار الإفتاء على أن القول بكراهة الزواج في شوال هو من آثار الجاهلية ويخالف الشريعة الإسلامية، وينبغي للمسلمين أن يتوكلوا على الله ويعتمدوا على حكمته وقضائه، لأن الزواج في شوال هو سنة نبوية وليس محرمًا أو مكروهًا.

حكم الزواج في شهر شوال

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