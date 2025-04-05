ندى رحمي تكشف تفاصيل انفصالها العاطفي: "العلاقة طفتني وقررت أعيش لنفسي"

شاركت الإعلامية والفنانة ندى رحمي جمهورها تفاصيل انفصالها الأخير، وذلك من خلال بث مباشر عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" الذي رصده الموجز، وجاء حديث ندى عفويًا لكنه حمل في طياته رسائل قوية عن الوعي الذاتي، والخروج من التجارب العاطفية المؤلمة، وكيفية استعادة النفس بعد الانكسار، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تكشف فيها جوانب من حياتها الخاصة وتجاربها الشخصية بشجاعة وصراحة.

ندى رحمي

انفصال عاطفي صادم للفنانة ندى رحمي

بدأت ندى رحمي حديثها في البث المباشر قائلة: "انفصلت عن الشخص اللي كنت مرتبطة بيه، هو كان نكرة، مش هعمله سعر واتكلم عليه، هو غار في داهية".

لم تتردد في وصف تجربتها بصراحة، مؤكدة أن ألمها الحقيقي لم يكن بسبب الشخص، وإنما من الطاقة التي استنزفتها العلاقة: "أنا لما بخلص علاقة بزعل على طاقتي ووقتي، مش الشخص، كل علاقة بتاخد من قلبك وطاقتك والعلاقة دي طفتني بطريقة مش طبيعية".

الرياضة كوسيلة للتعافي واستعادة الذات

لم تكتفي ندى رحمي بمشاركة مشاعرها، بل تحدثت عن محاولاتها للتغلب على الأزمة، مؤكدة أنها عادت إلى ممارسة الرياضة بانتظام في الجيم كوسيلة لتفريغ الطاقة السلبية: "رجعت اتمرن في الجيم علشان محسش إني لوحدي والزعل ياكل من عمري".

هذه الخطوة تعكس وعيها بأهمية الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية، خاصة بعد المرور بتجربة مرهقة.

سخرية خفيفة ورسائل قوية في منشورات سابقة

عودة إلى عام 2022، حين أعلنت ندى بشكل غير مباشر عن انفصالها عن خطيبها، عبر منشور ساخر على فيسبوك قالت فيه: "رسمياً أعلن انسحابي من عيد الحب السنة دي، بس معاكم إن شاء الله في عيد العمال".

ورغم الطابع الكوميدي للمنشور، إلا أن الجمهور التقط الرسالة، وبدأ يتساءل عن حقيقة الانفصال، لتؤكده لاحقًا بقولها: "الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح.. وأنا قررت أعيش لنفسي واستريح.. سنجل بعون الله".

ندى رحمي

رحلة فقدان الوزن والبحث عن حياة صحية

ولم يكن هذا الجانب العاطفي هو الوحيد الذي شاركت به ندى جمهورها، فقد تحدثت من قبل عن تحديها الكبير مع السمنة، خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر".

كشفت ندى أنها خسرت أكثر من 80 كيلو من وزنها، ليس عبر حمية، بل من خلال عملية تكميم المعدة، بعد أن وصل وزنها إلى 192 كيلو.

وقالت إنها لجأت للجراحة بعد أن أصبح وزنها يؤثر على حياتها اليومية وسعادتها: "العملية مش صعبة لأني كنت وصلت لوزن وكان سني صغير".

استغلن ندى تجربتها لتقديم النصائح لمتابعيها، حيث شددت في فيديو توعوي على أهمية شرب المياه لنضارة البشرة وصحة الشعر، ودعت لتقليل السكر في المشروبات والالتزام بالنوم المبكر، وأوصت بمتابعة طبيب مختص في التغذية والغدد إلى جانب ممارسة الرياضة بانتظام.

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