موقع النيابة العامة للمرور.. استعلم عن مخالفتك (الخطوات كاملة)

موقع النيابة العامة للمرور.. تعتبر المخالفات المرورية من الأمور التي يواجهها العديد من السائقين، وقد يتعرض البعض لمخالفات غير مقصودة أثناء القيادة.

وفي هذا السياق، قدمت الحكومة المصرية خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة للمرور، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين.

وفي هذا التقرير،يتناول الموجز خطوات الاستعلام عن المخالفات وطريقة سدادها، ورابط موقع النيابة العامة للمرور.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة للمرور

الدخول إلى الموقع الرسمي:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني للنيابة العامة للمرور (هنا).

اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات:

من الصفحة الرئيسية، اختر "الخدمات الإلكترونية" ثم "الاستعلام عن المخالفات المرورية".

إدخال رقم اللوحة:

أدخل رقم لوحة السيارة بشكل صحيح (الأرقام أولًا ثم الحروف).

عرض المخالفات:

اضغط على زر "عرض المخالفات" للحصول على تفاصيل المخالفات المسجلة، مثل نوع المخالفة وتاريخها وقيمتها.

كيفية سداد المخالفات عبر الموقع

بعد الاستعلام عن المخالفات، يمكن للمواطنين أيضًا دفع الغرامات المقررة بشكل إلكتروني عبر الموقع ذاته، ويوفر الموقع خدمة الدفع الإلكتروني باستخدام عدة وسائل دفع مثل بطاقة الائتمان أو الدفع عبر الفواتير البنكية.

ولتسديد الغرامات، يقوم المواطن بإدخال رقم لوحة السيارة بشكل صحيح، ثم تظهر له قيمة المخالفات المستحقة، وبعد ذلك، يمكنه اختيار طريقة الدفع المناسبة، سواء عن طريق بطاقة ائتمان أو من خلال الوسائل الأخرى المتاحة.

التظلمات على المخالفات

في حالة كان هناك اعتراض على المخالفة، يتيح موقع النيابة العامة للمرور أيضًا تقديم تظلم، ويمكن للسائق تقديم طلب التظلم عبر الموقع بعد دفع الرسوم المحددة (عادةً ما تكون حوالي 100 جنيه)، ويتطلب تقديم التظلم إدخال بعض البيانات مثل رقم الرخصة أو السيارة، وتوضيح أسباب الاعتراض. يمكن متابعة حالة التظلم إلكترونيًا من خلال الموقع.

المزايا والخدمات الإضافية

تُعد هذه الخدمات الإلكترونية من ضمن سعي الحكومة المصرية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الضغط على المرافق الحكومية، بالإضافة إلى ذلك، يوفر الموقع إمكانية الاطلاع على المخالفات الخاصة بالمركبات وكذلك رخص القيادة.

ويمكن اعتبار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة للمرور خطوة كبيرة نحو تحسين الخدمات الحكومية وجعلها أكثر مرونة وسهولة، وإذ أن هذه الخدمة توفر الوقت والجهد للمواطنين، وتتيح لهم تسوية المخالفات دون الحاجة للذهاب إلى مقر النيابة، كما تتيح لهم التظلم عند الضرورة.

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