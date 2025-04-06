استعلام حجز سيارات المعاقين 2025 وشروط الحصول عليها

يتساءل العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريقة حجز سيارات المعاقين 2025، وكيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين، وقد أتاحت وزارة الصحة رابط للتسهيل على ذوي الهمم.

كيفية حجز سيارات المعاقين 2025

ويستعرض الموجز خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة بشأن شروط الحصول على سيارات المعاقين، وخطوات الكشف الطبي من أجل الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين

ويستطيع المواطنين من ذوي الهمم للاستعلام بسهولة عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2025 من خلال الموقع الرسمي لـ المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان.

وللدخول إلى رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2025 من هنا.

سيارات المعاقين

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2025

الدخول على الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة.

إدخال الرقم القومي والرقم السري في الخانات المخصصة.

الضغط على زر «بحث».

ستظهر نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة على صفحة جديدة.

خطوات التقديم على سيارات المعاقين 2025

وأتاحت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية التقديم على سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك إلكترونيًا عبر عدة خطوات بسيطة:

استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

حجز موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين من خلال الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة.

إدخال البيانات المطلوبة (الرقم القومي، رقم بطاقة الخدمات، الحالة الاجتماعية، العنوان، الوظيفة، رقم الهاتف).

تحديد نوع الإعاقة (حركية – سمعية – بصرية – ذهنية – نفسية – أمراض قلب أو دم).

اختيار مكان إجراء الكشف الطبي من بين:

الإدارة العامة للمجالس الطبية بالقاهرة.

المجلس الطبي العام بالإسكندرية.

المجلس الطبي العام بسوهاج.

تحديد الجمرك الذي سيتم استلام السيارة منهطباعة بيان التسجيل، الذي يشمل تفاصيل موعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة.

شروط الحصول على سيارة المعاقين 2025

وحددت وزارة الصحة عدة شروط للحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك لعام 2025، وهي كالتالي:

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا.

أن تكون السيارة مُسجلة باسم الشخص ذي الإعاقة.

اجتياز الكشف الطبي المقرر.

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.

ألا تزيد سعة المحرك عن 1200 سي سي.

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