الحالة المرورية اليوم الاثنين 7-4-2025 في القاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. شهدت الحالة المرورية اليوم الاثنين 7 أبريل 2025، زحامًا مروريًا وتكدسًا في حركة سير السيارات، علي أغلب الطرق والمحاور السريعة والصحراوية.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل الحالة المرورية لمعرفة أهم المحاور والميادين التي تشهد زحامات وكثافات مرورية لتفاديها.

الحالة المرورية اليوم الاثنين 7 أبريل 2025

شهدت الحالة المرورية اليوم الاثنين، في شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، تكدسًا مروريًا، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير، ومواجهة أى عوائق من شأنها التأثير السلبى على حركة المرور.

الحالة المرورية

كما شهدت المحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية والزراعية، كثافة مرورية عالية، وتكدس في حركة سير السيارات.

وتتابع غرف عمليات الإدارة العامة للمرور، الحالة المرورية، اليوم الاثنين، على كافة الطرق والمحاور في القاهرة والجيزة، وكذلك على الطريق الدائري، والذي شهد بكامل قطاعاته كثافات عالية.

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

وشهدت الحالة المرورية بمحافظة القاهرة، اليوم الاثنين، زحامًا مروريًا، بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، فيما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل.

فيما، شهد كوبري أكتوبر حالة من الكثافة المرورية وكذلك شارع رمسيس فيما تقل هذه الكثافة تدريجياً إلى أن نصل إلى منتصف كوبري غمرة، كما يشهد كوبري 15 مايو للمتجهين إلى حي المهندسين كثافة مرورية.

وشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر انسيابًا مروريًا حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافة نسبية عند منطقة الوايلي وصولاً لكوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، والمتجة إلى المؤسسة سيجد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات.

الحالة المرورية اليوم بالجيزة

وبخصوص الحالة المرورية في محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، فقد شهدت تكدسًا مروريًا، وكذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بشارع المحور المركزي، وشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات.

فيما، شهدت منطقة مشعل حالة من التكدس المروري من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.

كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.

الحالة المرورية

الحالة المرورية على الطرق السريعة

أما عن الحالة المرورية على الطرق السريعة، اليوم الاثنين، فقد شهدت تكدسًا مروريًا، حيث تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وأيضا على طريق العلمين الصحراوي والطريق الساحلي الدولي بالنسبة للمسافرين من وإلى القاهرة، كما تستقر حالة المرور على طريق الفيوم الصحراوي، وطريق المنصورة.

اقرأ أيضًا:

الحالة المرورية اليوم الأحد 6-4-2025 في القاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم السبت 5-4-2025 بالقاهرة والجيزة