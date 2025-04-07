كم برمهات اليوم؟ وموعد انتهاءه.. تعرف على التفاصيل الكاملة

يتابع الكثير من المصريين التقويم القبطي يوميًا، لاسيما المهتمين بتغيّر الفصول والزراعة، حيث إن هذا التقويم لا يزال يحتفظ بعلاقته الوثيقة بالطبيعة والمواسم الزراعية في مصر، منذ عهد المصريين القدماء وحتى اليوم.

كم يوافق اليوم من شهر برمهات؟

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية تاريخ اليوم من شهر برمهات،

ليوم هو الإثنين، الموافق 29 من شهر برمهات لعام 1741 بالتقويم القبطي.

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وكان شهر برمهات هذا العام قد بدأ في يوم 10 مارس 2025، وسوف ينتهي غداً الثلاثاء 8 أبريل 2025، أي أن اليوم يُعد آخر أيام هذا الشهر.

نبذة عن شهر برمهات

يُعد شهر برمهات هو الشهر السابع في السنة القبطية، ويقع ضمن فصل "النماء"، وهو الفصل الذي يشهد بداية نمو المحاصيل بعد انحسار مياه الفيضان، وكان له أهمية كبيرة عند المصريين القدماء، واسم "برمهات" مشتق من الاسم الفرعوني "پن إمنحتپ" أي "الذي لأمنحتب"، وهو تكريم للملك أمنحتب الأول.

وفي ظل استمرار ارتباط حياة المصريين بهذا التقويم العريق، يظل التقويم القبطي شاهدًا حيًا على عبقرية المصري القديم في ربط الزمن بالطبيعة، ويُعد مرجعًا هامًا ليس فقط للطقوس الدينية بل أيضًا للأنشطة الزراعية الموسمية، ومع انتهاء شهر برمهات، نستعد لاستقبال شهر برمودة، الذي يحمل معه مزيدًا من التغيرات المناخية والمناسبات الدينية التي تعكس عمق هذا التقويم وثراءه الثقافي والديني.

لمحة عن التقويم القبطي

التقويم القبطي، أو ما يُعرف بالتقويم السكندري، هو امتداد للتقويم المصري القديم، وقد أدخل البطالمة تعديلات عليه في عام 238 قبل الميلاد في عهد بطليموس الثالث، عبر إضافة أيام إلى السنة، ورغم معارضة الكهنة المصريين حينها، إلا أن هذا التقويم استمر واحتفظت به الكنيسة القبطية والمزارعون المصريون حتى يومنا هذا.

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