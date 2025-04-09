ننشر تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

ينطلق غداً الخميس 10 إبريل 2025 النسخة الثانية من مهرجان الجامعة الأمريكية بالقاهرة الثقافي السنوي إيه يو سي تحرير كلتشر فست 2025 (AUC Tahrir2025 CultureFest) الذي يستمر حتى السبت 12 أبريل 2025، في حرم الجامعة التاريخي بميدان التحرير.



اعتمد المهرجان هذا العام "القاهرة مدينة عالمية" تيمة أساسية له حيث تمثل القاهرة مزيجًا ثقافيًا فريدًا يربط بين إفريقيا وحوض البحر المتوسط والعالم وتجمع بين التراث والناس والتاريخ في إطار عصري ديناميكي. يتضمن المهرجان، المفتوح مجاناً للجمهور، مجموعة من الفعاليات منها ندوات لمناقشة الكتب، وعروض فنية، ومعارض، وحلقات نقاشية وسوق للمشغولات اليدوية، وأنشطة للأطفال، ومأكولات تعكس الطابع متعدد الثقافات للمدينة.

ويستعرض الموجز تفاصيل المهرجان والفعاليات التي ستنظم خلاله.

تقام فعالية الافتتاح غداً بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والكتاب والإعلاميين والسفراء وممثلين عن الهيئات الثقافية والمجتمعية إلى جانب أعضاء مجتمع الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ويتضمن برنامج الافتتاح الكشف عن الغرفة الأرمنية التاريخية، التي أعيد تصميم حروف الأبجدية الأرمنية الثمانية والثلاثين فيها تكريماً للتراث الثقافي الأرمني.

معرض تخرج طلبة الفنون البصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

كما يشهد الحدث افتتاح معرض التخرج لطلبة برنامج الفنون البصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان "Heels Over Head Exhibition"يُعيد تخيّل المشهد الحضري لمدينة القاهرة من خلال وسائط فنية متنوعة، إلى جانب معرض للفنان فان ليو بعنوان فان ليو: صور من العصر الذهبي" الذي يحتفي بالمصوّر الأسطوري المصري الأرمني فان ليو.

ويُختتم برنامج الافتتاح بعرض موسيقي بعنوان "A CaPop: From Cairo with Harmony" لفرقة مصرية تعيد تقديم الأغاني الشهيرة بأسلوب أدائي مبهر مستوحى من تنوع الثقافات، وتقود الفرقة خرّيجة الجامعة الأمريكية والمغنية المتميزة نسمة محجوب.

جلسة نقاشية حول تأثير الاستعمار على الطابع المعماري للقاهرة

يقام أيضاً جلسة نقاشية متميزة بعنوان "عمارة القاهرة: لوحة كوزموبوليتانية " تتناول تأثير الحقب الاستعمارية وما بعد الاستعمار وصولاً إلى النيو ليبرالية في تشكيل النسيج العمراني والطابع المعماري لمدينة القاهرة.

وتجمع الجلسة نخبة من المتحدثين البارزين هم الدكتور علي جبر، أستاذ العمارة بجامعة القاهرة وعميد كلية الهندسة بجامعة نيو جيزة؛ والدكتورة باسكال غزالة، أستاذ مشارك بقسم سلطان قاسمي للتاريخ، الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ والدكتور إبراهيم كريم، أستاذ العمارة؛ والدكتورة مي أبو الدهب، مدرس مساعد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. يدير الجلسة الدكتور مؤمن الحسيني، أستاذ مساعد قسم العمارة ومؤسس مختبر دراسات العمران بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ومن الفعاليات الهامة جلسة تفاعلية بعنوان "تأملات على ضفاف النيل: الاستدامة والابتكار والعمل" تستكشف دور الابتكار في مواجهة التحديات البيئية خاصة مشكلة النفايات البلاستيكية، مع تسليط الضوء على كيفية تحويل الطلاب للمواد المعاد تدويرها إلى حلول فعّالة ذات أثر ملموس. تنظم الجلسة وحدة دراسات العمران بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حيث تستضيف طلاب من Enactus AUC، وهي منظمة طلابية رائدة في تقديم حلول مستدامة. يشارك في الفعالية طلاب قسم الهندسة الميكانيكية وأعضاء Enactus AUC بدر قطب، نورالدين عمروسي، وفَرح غنيم. يدير الجلسة الدكتور مؤمن الحسيني، أستاذ مساعد قسم العمارة ومؤسس مختبر دراسات العمران بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يتضمن المهرجان أيضاً جلستي نقاش شيّقتين حول الكتب. الأولى بعنوان "بالهنا: رحلة في المطبخ الشرق أوسطي"، وتتناول كتاب ياسمين الغربلي "بالهنا: وصفات صحية من مصر ولبنان والمغرب"، بمشاركة المصوّر يحيى العلالي الذي ساهم بصوره في توثيق وصفات وأجواء الكتاب.

أما الجلسة الثانية، فهي بعنوان "كتب الأطفال المصورة: مرآة للمجتمع المصري المعاصر" حيث تناقش كتاب ياسمين مطاوع "كتب الأطفال المصورة والمجتمع المصري المعاصر،" حيث يستعرض الكتاب كيف تعكس أدبيات الأطفال ملامح عقدين من السياسات النيوليبرالية في مصر. تشارك الكاتبة ياسمين مطاوع في النقاش الذي تديره الدكتورة هبة الله سالم، كبيرة المدرسين بقسم تعليم اللغة العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

علاوة على ذلك، يقدم المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تشتبك تفاعلياً بشكل مباشر مع موضوع "القاهرة كمدينة عالمية" وتعبر عن التنوع الثقافي للمدينة من أبرزها جولة طعام في وسط القاهرة تضم ثماني مطابخ عالمية، تمثل تنوّع الجاليات المقيمة في المدينة مثل الفرنسية واليونانية والسويسرية والسودانية والأرمينية وغيرها.

كما تشمل الأنشطة جلسات يوجا يقودها مدربون من الهند، وورشة وعرض للرقص الهندي، إلى جانب جلسة لفن الخط الياباني التقليدي والملابس اليابانية التراثية. وتُقدّم فرقة الرقص المدرسي التابعة لمدرسة القاهرة الأمريكية (CAC Varsity Dance Team) عرضاً يحتفي بالتنوع الثقافي من خلال الرقص.

أما على الصعيد الموسيقي، فتشارك الفنانة المصرية ناديا شناب والمغني وكاتب الأغاني الكيني فاضيلي إيتوليا في عرض مشترك يمثل شمال وشرق إفريقيا. ويختتم المهرجان بأداء مميز بعنوان "تحية إلى غزة"، يقدمه معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، احتفاءً بالصمود والتراث من خلال الموسيقى والغناء.

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