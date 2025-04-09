رئيس شركة السويدي إليكتريك: «ثروة مصر الرئيسية هي الكوادر البشرية»

قمة صوت مصر 2025.. شارك بها المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، حيث كشف عن رؤيته للاقتصاد المصري بعد المشروعات العملاقة التي تم تدشينها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار رئيس شركة السويدي إليكتريك إلى أن ما حققته مصر من إنجازات عملاقة خلال السنوات العشر الماضية لم يتحقق على مدار التاريخ.

قمة صوت مصر 2025

الموجز ينقل تفاصيل مشاركته بقمة صوت مصر 2025، إذ أكد رئيس شركة السويدي إليكتريك خلال كلمته بالقمة المنعقدة في البحر الأحمر، أن الدولة المصرية قادرة على تكرار تجربة الصين مشيدا بدعم الدولة المصرية للقطاع الخاص، ومؤكداً إن الدولة المصرية تمتلك كافة الإمكانات المطلوبة لتكون في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة، ولكن نحتاج إلى خارطة طريق واضحة وأهداف محددة للوصول إلى ما نريده.

وأشار أن القطاع الخاص الوطني يشارك بقوة على مدار العشر سنوات الماضية في جميع المشاريع والانجازات والتطورات التي تمت في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تلك الفترة، وتوقع حدوث طفرة في الاقتصاد مع زيادة اهتمام الحكومة بدعم القطاعات الإنتاجية. كالصناعة والزراعة والسياحة، لافتاً إلى ضرورة التركيز على التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية

وتابع رئيس شركة السويدي إليكتريك قائلًا: "الدولة المصرية نفذت مشروعات كبرى في مجال البنية التحتية وحققت طفرة غير مسبوقة على مستوى المرافق والطرق وغيرها، وأصبحت مؤهلة وجاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية."

ضرورة تسهيل الإجراءات وتقليل المدة الزمنية للحصول على التراخيص

كما دعا رئيس شركة السويدي إليكتريك المستثمرين للاستثمار في مصر مشيرا إلى أن مصر سوق كبيرة وواعدة ومليئة بالفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات مطالبا الحكومة بتسهيل الإجراءات وتقليل المدة الزمنية للحصول على التراخيص بحيث لا تتجاوز الفترة الزمنية لبناء وتشغيل المصانع وبدء الإنتاج مدة شهرين.

دعم الصناعة المحلية وتوطينها

وأكد أن استراتيجية الدولة المصرية تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتوطينها والعمل على زيادة الصادرات التي من شأنها توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد موضحا أن السوق المصري يتمتع.. بطلب حقيقي وإمكانات بشرية، وتابع: «ثروة مصر الرئيسية هي الكوادر البشرية».

وأضاف رئيس شركة السويدي إليكتريك:”نحن بحاجة إلى زيادة صادراتنا من 40 مليار دولار حالياً إلى ما بين 100 إلى 150 مليار دولار لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، و ذلك من خلال زيادة الدخول التي تأتي من خلال الأرباح الناتجة عن الصادرات.

قمة صوت مصر 2025

النسخة التاسعة من قمة صوت مصر Narrative Summit 2025

وجاء ذلك خلال النسخة التاسعة من قمة صوت مصر Narrative Summit 2025أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، الذي أقيم برعاية وحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، والاستثمار والسياحة ومحافظ البحر الأحمر وبقيادة القطاع الخاص، و في سوماباي بمنطقة البحر الأحمر، وبمشاركة نخبة من المتحدثين من المسؤولين والخبراء وكبار رجال الأعمال المحليين والدوليين.

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