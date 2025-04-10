"ظلم المصطبة" يحصد إشادة قومية.. دراما واقعية تكشف قسوة التقاليد وأوجاع النساء

استطاع مسلسل "ظلم المصطبة" أن يلفت الأنظار خلال موسم رمضان 2025، وينال إشادة رسمية من المركز القومي للمرأة، الذي اعتبره أحد أبرز النماذج الإيجابية في دراما رمضان لعام 2025، العمل، الذي يجمع بين قوة الأداء وجرأة الطرح، نجح في فتح ملفات مسكوت عنها في المجتمعات الريفية، واضعًا القضايا النسائية والاجتماعية تحت المجهر بروح إنسانية صادقة.

مسلسل ظلم المصطبة

إشادة رسمية من المركز القومي للمرأة

نشر المركز القومي للمرأة عبر صفحات المركز الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي رصدها الموجز، منشورًا يشيد فيه بمسلسل "ظلم المصطبة"، مؤكدًا أن العمل يُعد من النماذج الإيجابية التي تناولت قضايا المرأة بعمق وصدق.

وقد جاء هذا التقدير استنادًا إلى ما قدمه المسلسل من معالجة درامية جريئة لقضايا العنف ضد المرأة، سواء من الرجل أو حتى من نساء أخريات، بالإضافة إلى تناوله الأثر النفسي والاجتماعي لهذه القضايا على حياة النساء.

دراما تعرّي التقاليد البالية في الريف

يركز مسلسل "ظلم المصطبة " على البيئة الريفية وتحديدًا مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث تتجلى التقاليد العرفية بكل قسوتها، ويتحول العُرف أحيانًا إلى سيف مُسلَّط على رقاب الأبرياء.

من خلال سرد مشوق لحكايات إنسانية متشابكة، يكشف العمل كيف يمكن لتلك الأعراف أن تدمر العلاقات وتزيد من تعقيد المشكلات الأسرية والاجتماعية.

قضايا اجتماعية وإنسانية في قلب الحكاية

لا يكتفي العمل بإلقاء الضوء على العنف الأسري، بل يتطرق إلى موضوعات مؤثرة أخرى مثل الابتزاز العاطفي، وزواج الأب من امرأة أخرى، وتأثير ذلك على الأسرة، بالإضافة إلى مشكلات ما بعد الطلاق، ومعاناة المرأة وسط كل ذلك في ظل ظروف اجتماعية قاسية، ويعرض المسلسل نماذج لنساء يحاولن النجاة وسط مجتمع يُحمّلهن أكثر مما يحتمل.

صناع مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل "ظلم المصطبة" من تأليف الكاتب أحمد فوزي صالح، وإخراج هاني خليفة، ويضم نخبة من النجوم على رأسهم ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق وفاتن سعيد، وهو ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة ذات الـ15 حلقة، مما يمنحه تكثيفًا دراميًا يساعد على توصيل الرسائل الاجتماعية بفاعلية ودون إطالة.

مسلسل ظلم المصطبة

دراما إنسانية تستحق المشاهدة

بفضل صراحته في الطرح وواقعيته في التناول، استطاع مسلسل "ظلم المصطبة" أن يكون أكثر من مجرد عمل فني، ليصبح مرآة تعكس معاناة شريحة كبيرة من النساء، وصوتًا للمهمّشين في المجتمعات الريفية.



إشادة المركز القومي للمرأة ليست فقط تكريمًا للعمل، بل دعوة صريحة لمزيد من الدراما الهادفة التي تضع قضايا الإنسان في قلب الحدث.

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