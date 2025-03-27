مرض البيدوفيليا.. لام شمسية دراما تزيح الستار عن اضطراب نفسي مخيف

في عالم الدراما، حيث تسيطر قصص الحب والخيانة والصراعات، جاء مسلسل "لام شمسية" ليكسر هذه القواعد المألوفة ويطرح قضية شائكة تتعلق بأحد أخطر الاضطرابات النفسية: البيدوفيليا، أو اضطراب اشتهاء الأطفال.

مسلسل لام شمسية لم يكتفِ بتسليط الضوء على هذه الظاهرة، بل كشف تفاصيلها بجرأة، ليحرك المياه الراكدة ويفتح باب النقاش حول قضية تمس براءة الطفولة. ويرصد الموجز كافة التفاصيل.

شخصية وسام.. الوجه الآخر للثقة المفقودة

منذ اللحظات الأولى، قدّم المسلسل شخصيته الأكثر إرباكًا وإثارة للقلق: "وسام"، الذي جسده الفنان محمد شاهين، لم يكن مجرد صورة نمطية لمجرم متوحش، بل كان شخصًا قريبًا من الجميع، صديقًا للعائلة، حائزًا على ثقتهم، لكنه في الخفاء كان يهدد عالم الطفل يوسف بأكمله. هذا التناول الدقيق جعل المشاهدين يعيدون التفكير في مفهوم الأمان داخل الدوائر القريبة.

ما هو اضطراب البيدوفيليا؟

المسلسل لم يكن مجرد عمل درامي، بل كان نافذة لفهم اضطراب نادراً ما يتم الحديث عنه علنًا. وفقًا للمصادر الطبية، البيدوفيليا هي اضطراب نفسي يتمثل في ميول جنسي غير طبيعي تجاه الأطفال. المصابون بهذا الاضطراب قد لا يكونون غرباء، بل أفرادًا من العائلة أو المحيط القريب، يستغلون ثقة الأطفال بطرق خبيثة. الأسوأ من ذلك، أنهم يلجؤون إلى التلاعب النفسي لإسكات ضحاياهم، مما يجعل كشفهم أمرًا بالغ الصعوبة.

لحظة الانكشاف.. مشهد لن يُنسى

كانت لحظة اكتشاف "نيللي"، التي تلعب دورها أمينة خليل، لحقيقة وسام من أقوى مشاهد المسلسل. نظرة واحدة كفيلة بكشف المستور، مما أدى إلى تصعيد درامي متقن أبقى المشاهدين في حالة من الترقب. ولم يكن الأداء المبهر للطفل علي البيلي، الذي جسد دور يوسف، سوى تأكيد إضافي على قوة العمل. تعبيراته، صمته، ونظراته المليئة بالخوف، عكست معاناة ضحايا التحرش بشكل مؤلم وواقعي، ما جعل الجمهور يتساءل عن كيفية تنفيذ هذه المشاهد دون التأثير نفسيًا على الطفل. المخرج كريم الشناوي أكد أن الطفل لم يكن مدركًا للقصة الحقيقية، وأن طاقم العمل استعان بخبراء نفسيين لضمان سلامته أثناء التصوير.

تصاعد الأحداث في الحلقة العاشرة

مع استمرار التصعيد الدرامي، شهدت الحلقة العاشرة نهاية علاقة "طارق" (أحمد السعدني) و"نهال" (ثراء جبيل) بسبب منشور كتبته "نيللي". تحولت المواجهة إلى مشادة كلامية حادة انتهت بطرد نهال لطارق من منزلها. وفي مشهد آخر مؤثر، شارك الطفل يوسف مخاوفه مع نيللي، التي روت له تجربتها الشخصية مع المضايقات في طفولتها، في لحظة إنسانية عميقة تركت أثرًا واضحًا لدى الجمهور.

مواعيد عرض "لام شمسية" على DMC

يُعرض مسلسل "لام شمسية" على قناة DMC يوميًا في تمام الساعة 7:15 مساءً، مع إعادة أولى عند 1:30 صباحًا، وإعادة ثانية في 9:15 صباحًا.

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