مسلسل لام شمسية الحلقة 10.. انهيار رباب بعد تهديد وسام بإيداعها في مصحة نفسية

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل لام شمسية مواجهة نيللي أمينة خليل ويوسف أحمد السعدني لردود فعل قاسية من إدارة المدرسة وزملائهم، بعدما نشرت نيللي منشورًا عبر حسابها الشخصي على فيسبوك كشفت فيه عن تعرضها هي ويوسف للتحرش.

ملخص أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة 10

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة 10، كما تعرض يوسف لموجة من الإساءات القاسية من قبل زملائه الذين شاهدوا منشور نيللي، وأصبح منبوذًا بينهم، وفي نفس الوقت قامت مديرة المدرسة "نادية"، والدة وسام، بتهديد نيللي بطردها هي ويوسف من المدرسة نتيجة المنشور الذي نشرته، لكن نيللي وقفت في وجهها وأكدت أنها لن تتراجع وستوصل صوتها هي ويوسف إلى الجميع.

مسلسل لام شمسية

كما حاول الطبيب المعالج ليوسف إقناعه بأن التوقف عن الذهاب للمدرسة لن يحل المشكلة، وأنه بحاجة لمواجهة الجميع وعدم الخوف من الإساءات، لأنه لم يرتكب أي خطأ.

وتصاعدت الخلافات بين "رباب" يسرا اللوزي وزوجها "وسام" محمد شاهين، حيث هددته بأنها ستخبر ابنتهما "زينة" بالحقيقة، لكن وسام رد عليها بثقة قائلاً إن زينة لن تصدقها، وأنه سيدخلها مصحة نفسية، ولن تتمكن من رؤية ابنتها مجددًا.

مسلسل لام شمسية

دخلت رباب في حالة انهيار عصبي شديد، وبدأت في تحطيم محتويات غرفتها، قبل أن تنهار وتسقط على الأرض، وعندما دخل وسام للغرفة وجدها ملقاة على الأرض، لم يبدِ أي اهتمام، وتركها وانصرف ليكمل مشاهدة التلفاز، واختتمت الحلقة على ذلك.

مسلسل لام شمسية

أبطال مسلسل لام شمسية

لام شمسية هو مسلسل درامي ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، وهو من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، إلى جانب مجموعة من الأطفال، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

قصة مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية تدور أحداثه عن قضية التعدي على الأطفال، وهي واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام في السنوات الأخيرة، ويُعرض الموضوع من خلال إطار درامي توعوي حيث يُسلط الضوء على أبعاده الاجتماعية والإنسانية.

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